Maiores vendas do Santos: veja lista completa

02/10/2024

O Santos é conhecido por revelar grandes jogadores ao longo de sua história. Em anos recentes, a equipe da baixada paulista conseguiu manter essa fama, conseguindo uma grande fonte de dinheiro com as transferências de suas joias para mercados da Europa. O Lance! te conta as maiores vendas da história do Santos.



As 10 maiores vendas do Santos:

10º lugar: Alex - A décima maior venda do Santos foi a do zagueiro Alex, que foi vendido para o Chelsea, na temporada 2004/05. Por 11,5 milhões de euros, o atleta ficou todo o resto de sua carreira da Europa e se aposentou no Milan, em 2017.

9º lugar: Danilo - Outro jogador que passou a grande parte de sua carreira na Europa foi o lateral-direito, Danilo. Ele foi vendido para o Porto, na temporada 2012/13, por 13 milhões de euros. Além do clube português, ele jogou por Real Madrid, Manchester City e Juventus, onde joga atualmente.

8º lugar: Thiago Maia - A oitava maior venda da história do clube é o volante Thiago Maia. Vendido por 14 milhões de euros para o Lille na temporada 2017/18, com apenas 20 anos, ele joga nos dias de hoje pelo time do Internacional.

7º lugar: Ângelo - Comprado pelo Chelsea na temporada 2023/24, por 15 milhões de euros, Ângelo é o sétimo da lista. Hoje em dia, ele atua pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.

6º lugar: Deivid Washington - A sexta maior venda do Santos foi do Deivid Washington. O atleta foi vendido para o Chelsea quando tinha apenas 18 anos, por 16 milhões de euros. Ainda sem muito espaço, ele continua no clube londrino.

5º lugar: Marcos Leonardo - O quinto colocado da lista é Marcos Leonardo. O atacante foi vendido para o Benfica, quando tinha apenas 20 anos, por 22 milhões de euros. Hoje em dia, ele joga pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

4º lugar: Robinho - Mais um jogador que foi formado na base do Santos e que rendeu grandes frutos foi Robinho. Na temporada 2005/06, o jogador foi vendido para o Real Madrid pelo valor de 24 milhões de euros. Ele ainda defendeu o Manchester City e o Milan, além de rodar pela Europa e China antes de se aposentar pelo próprio Santos.



3º lugar: Gabriel Barbosa - Abrindo o pódio, a terceira maior venda do Santos é Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol. O atacante foi vendido com 20 anos, na temporada 2016/17, para a Inter de Milão, por 29,5 milhões de euros. Sem sucesso no Velho Continente, ele retornou ao Brasil para jogar no Flamengo.

2º lugar: Rodrygo - Em segundo lugar, Rodrygo foi vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros. O ponta-direita chegou ao clube da capital da Espanha na temporada 2019/20 e ainda joga pelo time.

1º lugar: Neymar - A maior venda da história do Santos é Neymar. O Barcelona comprou o jogador na temporada 2013/14, pelo valor de 88 milhões de euros. Depois de jogar pelo PSG, o atleta agora joga pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Valor arrecadado pelo clube

Com as vendas feitas pelo Santos com esses jogadores, o clube arrecadou um total de 278 milhões de euros.