Vojvoda tenta engrenar com o Santos em duelo direto contra o Vitória

O Santos enfrenta o Vitória nesta segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo direto na luta contra o rebaixamento representa mais uma oportunidade para o técnico Juan Pablo Vojvoda embalar no comando do clube e conquistar, pela primeira vez, a segunda vitória consecutiva.

Anunciado pelo Santos no dia 22 de agosto, o técnico Juan Pablo Vojvoda soma sete partidas no comando da equipe. Nesse período, o Peixe conquistou duas vitórias, empatou quatro vezes e sofreu uma derrota, registrando aproveitamento de 47,6%.

Em toda sua passagem, o time marcou oito gols e sofreu o mesmo número, mostrando equilíbrio entre ataque e defesa, mas ainda em busca de maior regularidade nos resultados, tanto que o clube ainda não venceu dois jogos seguidos.

Com Vojvoda, o Santos realizou sete jogos no comando técnico. A equipe venceu São Paulo e Corinthians, empatou com Fluminense, Atlético-MG, Bragantino e Grêmio, e foi derrotada apenas pelo Ceará.

O desempenho mostra um time ainda em processo de consolidação, mas que tem mantido competitividade contra adversários de diferentes níveis, destacando-se especialmente nas vitórias sobre São Paulo e Corinthians, ambas conquistadas na Vila Belmiro.

— São sete jogos até aqui. Em cinco, se viu uma evolução do time. Principalmente aqui na Vila Belmiro. Eu gosto que o time cria opções de gol, faltava efetividade. Hoje, foi rápido. A partida em Fortaleza foi ruim, são coisas do futebol. Hoje, foi a melhor. O time jogou o tempo todo no campo do rival — disse o treinador em coletiva após a vitória contra o Corinthians.

Santos tem confronto decisivo contra o Vitória (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos x Vitória e a luta contra o rebaixamento

O Santos ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 31 pontos conquistados em 27 partidas. A equipe soma sete vitórias, dez empates e dez derrotas, com 28 gols marcados e 39 sofridos, apresentando um saldo negativo de 11.

O Vitória aparece na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 28 pontos em vinte e oito jogos disputados. O time baiano soma oito vitórias, quatro empates e 11 derrotas, com 33 gols marcados e 43 sofridos, o que representa um saldo negativo de dez.

O confronto entre Santos e Vitória é decisivo na luta contra o rebaixamento. Separados por apenas três pontos, os times encaram o duelo como uma verdadeira final. O jogo pode mudar o rumo da disputa na parte inferior da tabela.