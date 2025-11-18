Igor Vinícius comenta elogio de Neymar e revela ligação de Alexandre Mattos após duelo contra o Flamengo

O lateral-direito Igor Vinicius foi um dos destaques da vitória do Santos sobre o Palmeiras por 1 a 0, no último sábado (15), na Vila Belmiro, em rodada atrasada pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante Neymar elogiou o defensor nas redes sociais após sua "redenção", já que um erro de passe na semana anterior resultou em um dos gols do Flamengo na vitória rubro-negra por 3 a 2, no dia 9, no Maracanã.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (18), no CT Rei Pelé, o jogador comentou sobre a importância do camisa 10 no elenco santista.

— A relação com o Neymar é sempre muito tranquila. Ele é um craque. Receber elogios dele, que é a maior referência que temos, é sempre importante, dá confiança. Eu estava muito pressionado, pois tive uma semana difícil depois do jogo contra o Flamengo, tanto pelo resultado quanto pelo erro. Reconheci meu erro no vestiário. Eu vinha fazendo uma boa partida contra a melhor equipe do país, mas me desliguei um pouco. O erro acontece, mas depois disso você precisa voltar para o jogo e eu me perdi um pouco — explicou o Menino da Vila.

Igor Vinicius também revelou que o diretor executivo Alexandre Mattos e o gerente de futebol Gustavo Ferreira o procuraram por telefone para tranquilizá-lo.

— Me desejaram força. Ter esse apoio da diretoria e dos meus companheiros foi fundamental para me reerguer no jogo seguinte — concluiu.

Igor Vinicius acumula 19 partidas com a camisa do Santos nesta temporada. (Foto: Gilson Lobo/Agif/Gazeta Press)

Igor Vinícius foi anunciado pelo Santos no dia 1º de julho, com contrato válido até 30 de junho de 2028.

Natural de Sinop, no Mato Grosso, Igor Vinícius chegou às categorias de base do Santos aos 12 anos. Em 2016, o lateral fez sua estreia como profissional e disputou duas partidas com o Manto Sagrado. Dois anos depois, o atleta se transferiu para o Ituano.

Ele ainda passou pela Ponte Preta antes de ser emprestado ao São Paulo, em 2019, onde permaneceu por sete temporadas.

Igor Vinícius foi titular do Peixe nas duas últimas partidas, vencendo a concorrência de Mayke.

O Peixe é o primeiro time fora da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. A equipe recebe o Mirassol nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada da competição.

Igor Vinícius em 2025:

19 jogos (13 titular)

4 grandes chances criadas

1.2 passes decisivos por jogo

45% acerto nos cruzamentos

1.3 cruzamentos certos por jogo

1.2 dribles certos por jogo

2.1 desarmes por jogo

0.6 interceptações por jogo

2.9 bolas recuperadas por jogo

54% eficiência nos duelos

1.4 faltas por jogo

5 cartões amarelos

Nota Sofascore 6.90