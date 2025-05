Desfalques e retornos: como chega o Santos para o duelo contra o Grêmio?

O Santos enfrenta o Grêmio neste domingo (04), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, na Arena do Grêmio.

O Alvinegro chega pressionado depois de uma semana conturbada no clube com protestos da torcida organizada no CT e na Vila Belmiro. O time tem apenas uma vitória em seis jogos no campeonato e está na vice-lanterna.

O Peixe terá desfalques importantes para o jogo. Apesar da fase ruim de Guilherme, o atacante segue na equipe titular. No duelo da última quinta-feira pela Copa do Brasil, ele sentiu dores no ombro e exames apontaram lesão no músculo obturador externo da perna direita.

Thaciano e Gabriel Bontempo, que foram baixas no meio da semana, retornam ao time. A principal novidade será a volta de Soteldo. O venezuelano sentiu um edema na perna esquerda após o duelo contra o Fluminense.

Recuperado da cirurgia na coluna, o meia Zé Rafael vem sendo inserido gradativamente aos trabalhos com bola junto ao elenco, visando retomar completamente o condicionamento físico.

O lateral-esquerdo Souza, em transição física após cirurgia de reconstrução ligamentar da sindesmose do tornozelo direito, também participou de parte do treino com bola.

O meia-atacante Álvaro Barreal iniciou na última quinta-feira (01) o trabalho de transição acompanhado pela fisioterapia, ainda sem contato com o grupo.

Guilherme no Santos:

Apesar de não marcar gols há dois meses e meio, o atacante Guilherme será ausência em Porto Alegre. Constantemente vaiado pelos torcedores do Peixe, o camisa 11 deu a assistência para o gol de Rollheiser no empate contra o CRB pela Copa do Brasil.

Neste ano, foi artilheiro do Campeonato Paulista com 10 gols. Na Série B do ano passado também foi decisivo ao marcar 10 gols pelo time na campanha do acesso.

No último jogo, o técnico Cléber Xavier estreou no comando do Alvinegro e comentou sobre a fase ruim do artilheiro.

-Esse momento do Guilherme… não somos robôs, não conseguimos nos programar para nunca falhar, para estarmos sempre no nosso melhor. Concordo contigo, o Guilherme já contribuiu mais com a gente, mas é nesse momento que temos que abraçar o atleta e entender o porquê de isso estar acontecendo - afirmou o comandante do Santos.

