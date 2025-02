Willian Bigode se despede de companheiros do Santos e fica perto do América-MG Atacante vai assinar com o América-MG após realização de exames médicos

Em um ano, Bigode atuou em 39 jogos e marcou sete gols. (Foto: Abner Dourado/AGIF) Em um ano, Bigode atuou em 39 jogos e marcou sete gols. (Foto: Abner Dourado/AGIF)