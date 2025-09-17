Diógenes celebra recuperação de Brazão e analisa clássico pelo Santos: ‘Estou preparado’

O goleiro do Santos Gabriel Brazão é dúvida para o clássico contra o São Paulo, que será no próximo domingo (21), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O jogador sofreu uma concussão no último domingo (14), no duelo contra o Atlético-MG, e, pelo protocolo da CBF, precisa ficar em monitoramento, sem contato com a bola, por cinco dias.

Com a saída recente de João Paulo para o Bahia, Diógenes tornou-se o substituto imediato. Formado nas categorias de base do clube, o goleiro tem apenas três partidas como profissional.

Ao substituir Brazão contra o Galo, ele correspondeu em campo e fez importantes defesas em um momento de muita pressão do Peixe, que estava atrás no placar e com um jogador a menos.

— Sem dúvida, foi um grande domingo para mim. Fiquei muito preocupado com o Brazão, porque foi um lance muito forte. Mas, graças a Deus, ficou tudo bem com ele. Logo depois que entrei no jogo, a gente interagiu ali no campo e percebi que ele estava bem, que foi só um choque mesmo. Eu vinha me preparando há muito tempo, bem antes até do jogo contra o Ituano, no ano passado, quando fiz minha estreia como profissional. Depois da saída do João Paulo, me preparei ainda mais para me consolidar como segundo goleiro do elenco. E tive a oportunidade no domingo, infelizmente, da forma como foi. Mas, como vocês viram, deu para dar conta do recado — afirmou.

Diógenes é o substituto imediato de Gabriel Brazão no gol do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Carreira:

Com quatro jogos na carreira — contra Ituano, Coritiba, RB Leipzig e Atlético-MG —, Diógenes ainda não foi vazado atuando como profissional.

O goleiro demonstrou respeito ao companheiro Gabriel Brazão, mas se colocou à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda caso seja necessário atuar no clássico contra o São Paulo.

— Sei que o Gabriel é o nosso goleiro e torço muito para que ele esteja cada vez melhor, para poder nos ajudar no domingo. Fiquei feliz em ver que ele está bem e, se tudo der certo, que possamos contar com ele contra o São Paulo. Ele está seguindo o protocolo e dá para perceber que está evoluindo. Mas, se ele não puder jogar, estou preparado. A gente trabalha muito para estar à disposição quando a oportunidade aparece, ainda mais em um clássico — declarou.

O Santos vem de dois empates consecutivos — contra Bahia e Atlético-MG — desde a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Apesar da vitória ainda não ter acontecido, Diógenes vê evolução no desempenho do elenco e acredita em um crescimento ainda maior no clássico deste domingo.

— O clássico em si já é um jogo muito atípico, né!? Respeitamos muito o São Paulo, mas também estamos numa crescente muito boa, apesar dos dois empates. Então acredito que vamos fazer um grande jogo e que será um bom clássico para nós — concluiu Diógenes.