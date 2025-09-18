Santos tem apenas uma vitória em clássicos nesta temporada

O Santos terá apenas uma partida na Vila Belmiro no mês de agosto, e será justamente o clássico contra o São Paulo, marcado para o próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

O Peixe já enfrentou o Tricolor em duas ocasiões neste ano: no Paulistão e no primeiro turno do Brasileirão.

No estadual, o duelo ocorreu um dia após a apresentação de Neymar, que não esteve em campo. O Alvinegro Praiano venceu por 3 a 1, com dois gols de Guilherme e um de Gabriel Bontempo.

No Brasileirão, o Santos foi derrotado por 2 a 1 no Morumbi, com Tiquinho Soares marcando o gol da equipe paulista.

Santos perdeu para o São Paulo no último clássico pelo Brasileirão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos ainda tem mais três clássicos na temporada, além do duelo contra o São Paulo no próximo domingo (14): dois contra o Palmeiras e um contra o Corinthians. Um dos confrontos com o Alviverde, com mando do Peixe, foi adiado devido à participação do rival no Mundial de Clubes da FIFA.

No clássico do primeiro turno do Brasileirão, diante do São Paulo, o Santos foi comandado pelo interino César Sampaio, que assumiu após a demissão do técnico Pedro Caixinha. Atualmente, o ex-jogador exerce a função de coordenador de futebol do clube.

Depois da saída de Caixinha, o Alvinegro Praiano teve Cléber Xavier no comando por 17 jogos. Mais recentemente, Juan Pablo Vojvoda foi anunciado e fará sua estreia em clássicos à frente do Peixe.

Clássicos na temporada:

CAMPEONATO PAULISTA:

22.01 - Santos 1 x 2 Palmeiras - Vila Belmiro - gol: Guilherme

01.02 - Santos 3 x 1 São Paulo - Vila Belmiro - gol: Guilherme (2) e Gabriel Bontempo

12.02 - Corinthians 2 x 1 Santos - Neo Química Arena - gol: Guilherme

09.03 (semifinal) - Corinthians 2 x 1 Santos - Neo Química Arena - gol: Tiquinho Soares

CAMPEONATO BRASILEIRO:

20.04 - São Paulo 2 x 1 Santos - Morumbis - gol: Tiquinho Soares

18.05 - Corinthians 1 x 0 Santos - Neo Química Arena