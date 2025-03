Guilherme tem atuação criticada em derrota do Santos; veja números

Guilherme, artilheiro do Campeonato Paulista, teve sua atuação criticada por parte da torcida do Santos nas redes sociais após a derrota do Peixe por 2 a 1 contra o Vasco.

continua após a publicidade

Boa parte dos questionamentos foram quanto a algumas ações do jogador durante o confronto. Por exemplo, Guilherme falhou em um dos lances que deu origem ao primeiro gol do Vasco, que venceu de virada após Barreal abrir o placar. Mas além disso, os números também demonstraram um rendimento abaixo.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

De acordo com dados do Sofascore, Guilherme atuou os 90 minutos no empate entre Santos e Vasco, mas teve participação discreta. O jogador acertou 26 dos 32 passes que tentou, e teve apenas um cruzamento certo em seis tentativas. Também finalizou três vezes ao gol, com apenas uma indo na direção correta.

continua após a publicidade

➡️Vasco vira sobre o Santos e estreia com vitória no Brasileirão

No setor defensivo, contribuiu com uma interceptação, dois desarmes e venceu apenas 3 dos 8 duelos disputados. Guilherme ainda sofreu uma falta durante a partida, mas não conseguiu se destacar no confronto válido pela rodada de retorno do time à Série A do Brasileiro.

Guilherme foi artilheiro no estadual (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Guilherme foi artilheiro do Paulista

Guilherme teve uma atuação de destaque no Campeonato Paulista. Ao todo, foram dez gols marcados, mesmo com uma queda de rendimento na reta final do torneio. Seu último tento foi em 19 de fevereiro, na vitória por 3 a 0 diante do Noroeste, pela 11ª rodada. O time foi eliminado pelo Corinthians na semifinal.