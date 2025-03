Guilherme, do Santos, é o artilheiro do Paulistão 2025

O Santos encerrou a participação no Campeonato Paulista na semifinal, com a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena.

O atacante Guilherme garantiu o prêmio de artilheiro da competição com 10 gols. Amado caiu de rendimento na reta final do torneio. O último gol do camisa 11 foi marcado no dia 19 de fevereiro, na vitória por 3 a 0 diante do Noroeste, pela 11ª rodada.

continua após a publicidade

Parceiro de Neymar dentro e fora de campo, Guilherme chegou ao Peixe em dezembro de 2023. Ele assinou até o fim de 2027. No ano passado, marcou dez gols pelo Alvinegro na Série B.

O vice-artilheiro do estadual foi o atacante do Velo Clube, o Daniel Amorim. Ele marcou seis gols. Em terceiro lugar, oito jogadores empatados com cinco gols: Carlão (Noroeste), Talles Magno e Yuri Alberto (Corinthians), Fabrício Daniel (Mirassol), Maurício e Estevão (Palmeiras), André Silva (São Paulo) e Tiquinho Soares (Santos).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Artilheiros do Santos no Paulistão:

O último representante santista no posto de maior goleador do estadual foi o atacante Jean Mota, em 2019, com sete gols. Em 2015, o ex-jogador Ricardo Oliveira também recebeu a honraria pelos 11 gols marcados.

Durante a primeira passagem pelo elenco profissional, Neymar foi o artilheiro da competição apenas em uma oportunidade, em 2012, com 20 gols. Com o craque, o Peixe foi tricampeão em 2010, 2011 e 2012.

continua após a publicidade

Na história do estadual, o Santos teve em 24 oportunidades o maior goleador da competição. O clube lidera o ranking seguido de perto pelo Corinthians, com 21 artilheiros do longo da história.

Guilherme marcou 10 gols pelo Santos na Série B de 2024. (Foto: Guilherme chegou ao Santos em dezembro de 2023 e de adaptou rapidamente na Baixada Santista. (Foto: Abner Dourado/AGIF)

➡️ Santos toma decisão sobre presença de Neymar na estreia do Brasileirão

Confira a lista de artilheiros do Paulistão:

2024 - Flaco López (Palmeiras) - 10 gol

2023 - Roger Guedes (Corinthians) - 8 gols

2022 - Ronaldo (Inter de Limeira) - 9 gols

2021 - Bruno Mezenga (Ferroviária) - 9 gols

2020 - Ytalo (Red Bull Bragantino) - 7 gols

2019 - Jean Mota (Santos) - 7 gols

2018 - Borja (Palmeiras) - 7 gols

2017 - William Pottker (Ponte Preta) - 9 gols

2016 - Roger (Red Bull Bragantino II) - 11 gols

2015 - Ricardo Oliveira (Santos) - 11 gols

2014 - Alan Kardec (Palmeiras) - 9 gols

2013 - William (Ponte Preta) - 13 gols

2012 - Neymar (Santos) - 20 gols

2011 - Liedson (Corinthians) - 11 gols

2010 - Ricardo Bueno (Oeste) - 16 gols

2009 - Pedro (Grêmio Barueri) - 16 gols

2008 - Alex Mineiro (Palmeiras) - 15 gols

2007 - Somália (São Caetano) - 13 gols