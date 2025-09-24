Guilherme reencontra Faro do gol e ganha “estrela dourada” de Vojvoda

Artilheiro do Santos na temporada, Guilherme foi mais uma vez protagonista do time e decidiu o clássico diante do São Paulo ao marcar o gol da vitória santista, na Vila Belmiro, no último domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Juan Pablo Vojvoda conquistou sua primeira vitória no comando da equipe e, em entrevista coletiva, destacou a importância de manter uma posse de bola agressiva, capaz de possibilitar ataques com paciência e inteligência.

O treinador também comentou sobre o novo momento do atacante, que chegou a cogitar deixar o clube após críticas e protestos da torcida em relação ao seu desempenho em campo.

– O dia a dia com o Guilherme é igual ao de qualquer outro jogador. A única diferença é que eu o conheço por já ter trabalhado com ele. Conheço a pessoa, conheço o filho, e isso é importante. Estar próximo do jogador nos momentos em que ele precisa faz parte do meu estilo. Sou um tipo de treinador que gosta de estar perto da pessoa – disse o argentino.

Guilherme é o artilheiro do Santos na temporada com 15 gols. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Guilherme foi o artilheiro do Paulistão deste ano, com 10 gols marcados. No entanto, seu último gol pelo estadual foi em 19 de fevereiro, contra o Noroeste. O primeiro gol pelo Brasileirão só aconteceu em 25 de maio, acumulando um jejum de mais de três meses sem marcar.

Vojvoda, que trabalhou com o jogador no Fortaleza, comentou sobre a oscilação nesta temporada:

– É um ótimo jogador, e sabíamos pelo momento que ele estava passando, mas tínhamos certeza de que ele poderia responder. Lembro dele no Paulistão da temporada passada. Tem altos e baixos, mas é um jogador importante para o Santos. Precisamos cuidar dele, assim como cuidamos de todos no elenco – afirmou o argentino.

O Santos enfrenta o Red Bull Bragantino no próximo domingo (28), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 25ª rodada da competição. O Peixe ocupa a 14ª colocação, com 26 pontos, quatro a mais que a zona de rebaixamento.

Números de Guilherme em 2025:

33 jogos (32 titular)

14 gols

4 assistências

146 minutos para participar de gol

47 passes decisivos (1.4 por jogo)

6 grandes chances criadas

2.8 finalizações por jogo (1.0 no gol)

53% conversão de chances claras

1.3 dribles certos por jogo

60% eficiência nos duelos

1.8 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.48