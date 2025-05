Grêmio x Santos: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Grêmio x Santos GRE SAN 7ª rodada Campeonato Brasileiro - Série A Data e Hora domingo, 04 de maio, às 16h (de Brasília) Local Arena do Grêmio - Porto Alegre (RS) Árbitro Bruno Arleu de Araujo (RJ) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) Var Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) Onde assistir

O Grêmio recebe o Santos neste domingo (04), às 16h, na Arena do Grêmio, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Separadas por um ponto na tabela, as duas esquipes estão na zona do rebaixamento da competição. Ambos venceram apenas uma partida em seis jogos disputados até aqui.

Outro ponto em comum é a recente troca de treinador. O Grêmio anunicou Mano Menezes no dia 21 de abril. O técnico voltou ao clube após 18 anos e assinou contrato por um ano. O duelo deste domingo (04) será o primeiro em casa desde o retorno ao clube.

O Peixe anunciou Cléber Xavier na última terça-feira (29) e o contrato também foi assinado somente até o final de 2025. Esta é a primeira oportunidade no cargo de trenador apois anos de parceria como auxiliar de Tite. O comandante santista estreia longe de seus domínios pela primeira vez.

Como chegam os dois times?

O Grêmio quer buscar o caminho da vitória na competição já que está em 18º lugar na tabela com apenas 5 pontos. A única vitória no Brasileirão foi na estreia, em casa, contra o Atlético-MG.

No meio da semana pela Copa do Brasil, perdeu para o CSA por 3 a 2, no Estádio Rei Pelé.

Na última sexta-feira (02), a equipe mandante informou que o volante Mathias Villasanti apresentou dores após uma pancada no duelo contra o Vitória. Exames de imagem constataram uma lesão traumática do músculo vasto ntermédio grau II-b da coxa esquerda.

Por outro lado, Pavón e Arezo devem voltar após sentirem desconforto muscular.

Na tentaiva de atrair um bom público, o Grêmio fez promoções de ingressos para a torcida. Gremistas com até 17 anos pagam R$20,00 (exceto no setor Cadeira Gold, Camarotes), além disso a loja oficial também estará com produtos oficiais com desconto.



O Santos busca a segunda vitória na competição diante da equipe gremista. O Peixe retornou à elite do futebol brasileiro com uma campanha ruim: acumula apenas uma vitória em seis partidas. Ainda não venceu fora de casa na competição.

Esta será a segunda partida do técnico Cléber Xavier no comando do elenco santista. Ele fez a estreia no jogo de ida pela Copa do Brasil, na Vila Belmiro. Na ocasião, o Alvinegro empatou por 1 a 1 com o CRB, que quase virou o jogo se não fosse uma bela defesa de Gabriel Brazão nos minutos finais da partida.

A torcida organizada mais uma vez protestou contra a atitude em campo do elenco e rompeu a relação amigável até então com o presidente Marcelo Teixeira.

Cléber Xavier terá pela primeira vez à disposição Gabriel Bontempo, Thaciano e Soteldo. O venezuelano vai reencontrar o ex-clube pela primeira vez. Ele foi emprestado ao Grêmio enquanto o Santos disputava a Série B. No período, atuou em 41 jogos, sendo 32 como titular. Marcou sete gols e deu quatro assistências.

O atacante Guilherme, que não marca gols há dois meses e meio, será baixa. Constantemente criticado por ser titular, ele deu assistência para o gol de Rollheiser contra o CRB. No entando, deixou o jogo no intervalo pro causa de dores no ombro. Exames de imagem realizados na última sexta-feira (02) indicaram uma lesão no músculo obturador externo da perna direita. Ele já iniciou tratamento com fisioterapia no CT Rei Pelé.

Recuperado da cirurgia na coluna, o meia Zé Rafael vem sendo inserido gradativamente aos trabalhos com bola junto ao elenco, visando retomar completamente o condicionamento físico.

O lateral-esquerdo Souza, em transição física após cirurgia de reconstrução ligamentar da sindesmose do tornozelo direito, também participou de parte do treino com bola.

O meia-atacante Álvaro Barreal iniciou na última quinta-feira (01) o trabalho de transição acompanhado pela fisioterapia, ainda sem contato com o grupo.

Neymar segue fazendo trabalhos individualizados na academia do CT Rei Pelé depois de ter sentido pela segunda vez uma lesão na coxa esquerda e ainda não tem prazo para retornar.

Cléber Xavier comanda o último treino do Santos antes do duelo contra o Grêmio, no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira as informações do jogo entre Grêmio x Santos:

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X SANTOS

7ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE A

📆 Data e horário: domingo, 04 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Premiere e Globoplay

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

⁠Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson (Kannemann), Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Cuéllar; Edenílson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite.

ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão, Luisão, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, João Schmidt e Thaciano; Benjamín Rollheiser, Soteldo e Deivid Washington.