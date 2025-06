Gabriel Brazão fala sobre propostas e declara amor ao Santos: ‘Meu pensamento é aqui’

O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, afirmou em entrevista exclusiva ao Lance!, realizada na última sexta-feira (30), que todas as sondagens e propostas recebidas de outras equipes ficam exclusivamente a cargo de seus representantes.

Em alta no Peixe, mesmo com o time enfrentando momentos complicados em campo, ele recebeu sondagens de clubes da Série A e do exterior.

— Sempre chega algo. Eu deixo isso para os meus empresários. Eu estou muito feliz no Santos. Sempre deixei claro para o meu staff e pelo clube. Meu pensamento é aqui. Isso eu deixo com eles. Desde quando cheguei ao Santos, eu tentei e tento fazer o meu melhor, independente de como seja. Eu me doo de alma e coração em todos os jogos. Eu acho que a minha identificação é muito por isso. Eu me entrego mesmo, completamente, nos jogos. Independente de como for, eu procuro honrar essa camisa, que me deu a oportunidade de estar jogando e realizando sonhos. Sou grato ao Santos. E isso que chega de fora, eu deixo somente para os meus agentes e o clube, e eu faço o meu trabalho da melhor forma possível - disse o goleiro.

Ao lado de Neymar, Gabriel Brazão é um dos jogadores mais respeitados pela torcida do Santos (Foto: Abner Dourado/AGIF)

O camisa 77 é titular do Alvinegro Praiano há exatamente um ano. Ele começou como titular no dia 3 de junho do ano passado, na derrota de 2 a 1 para o Botafogo-SP, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Gabriel Brazão foi revelado pelo Cruzeiro e tem passagens pelo futebol italiano (Parma, SPAL 2013, Ternana e Inter de Milão), além do futebol espanhol (Albacete e Real Oviedo).



Aos 24 anos, o jovem arqueiro tem contrato válido até o fim de 2028. Ele chegou ao clube em fevereiro de 2024 e virou titular após a lesão de João Paulo, no tornozelo esquerdo, no início da disputa da Série B, no duelo contra o América-MG. Até aqui, são 57 jogos com a camisa do Peixe.

O que vem pela frente:

O Santos se reapresenta nesta quarta-feira (04) depois de dois dias de folga. O Peixe encara o Fortaleza, no dia 12 de junho, às 19h30 (de Brasília), no Castelão. Este é o último duelo do Campeonato Brasileiro antes da pausa para o Mundial de Clubes da FIFA. Em 11 jogos, o Alvinegro acumula 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas.