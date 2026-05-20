Santos terá duelo decisivo na Sul-Americana e terá que se provar sem Neymar

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O Santos entra em campo nesta quarta-feira (20) sem Neymar, seu principal nome, e com a necessidade de vencer o San Lorenzo-ARG na Vila Belmiro para se manter vivo na briga da liderança do Grupo D da competição. Se não superar o rival argentino, o Peixe perde a chance de avançar ao mata-mata na primeira posição da chave e passa a brigar pela segunda e última posição, aumentando a pressão no elenco e no técnico Cuca.

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Após sentir dores na panturrilha no confronto contra o Coritiba no domingo, Neymar foi preservado e ainda não tem confirmação de quando retorna aos gramados. A volta, inclusive, deve ser diretamente condicionada ao resultado de logo mais, já que uma possível manutenção da briga pela liderança aumenta o peso do duelo da próxima semana, contra o Deportivo Cuenca.

O camisa 10 do Peixe confirmou vaga na Copa do Mundo após o anúncio dos 26 nome de Carlo Ancelotti na segunda-feira e, apesar do clima mais leve na cabeça do jogador, há a preocupação com a manutenção de sua forma física até a apresentação na Seleção. Isso reforça o cuidado do atacante e do seu staff nas próximas semanas.

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Mesmo sem Neymar, o Santos tem um outro trunfo que pode ser o diferencial para ajudar a equipe a carimbar a classificação. Assim como o jogo desta quarta, o confronto da última rodada da fase de grupos também acontece na Vila Belmiro, dando a oportunidade da torcida apoiar o time de perto nesta reta final de primeira fase e diminuindo o desgaste com as logísticas de viagem. Nesse período, são três jogos como mandante, os dois da Sula e diante do Vitória, no Brasileirão, e um fora, contra o Grêmio.

Sem Neymar, Cuca terá que mexer no sistema ofensivo. Se não alterar o esquema tático, o treinador deve ter Gabigol e Barreal como dupla mais ofensiva, enquanto Rollheiser atuando de meia-atacante. O setor de meio tbm pode ter mudanças caso Gustavo Henrique, com dores no adutor, siga fora da partida. William Arão e Gabriel Bontempo completam as vagas.

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Histórico contra o San Lorenzo

Na partida de ida, Santos e San Lorenzo empataram por 1 a 1 no estádio El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. A partida foi marcada pela grande receptividade que os argentinos tiveram com Neymar. Além dos aplausos no estádio, os atletas do clube rival tietaram o camisa 10, que distribuiu abraços, fotos e até um par de chuteiras para um dos jogadores do El Ciclón.

Antes do duelo pela Sul-Americana deste ano, Santos e San Lorenzo haviam se enfrentado outras duas vezes contra os argentinos. Uma classificação para cada lado. O primeiro confronto da história foi pra Sul-Americana de 2006, quando o torneio ainda era disputado em formato apenas em mata-mata. Naquela temporada, as equipes se enfrentaram pelas oitavas de final, após o Santos estrear nas segunda fase diante do Cruzeiro e eliminar o time mineiro. O San Lorenzo eliminou o Banfield-ARG. Na fase seguinte, os argentinos venceram a ida por 3 a 0 no estádio El Nuevo Gasómetro, abrindo vantagem larga em cima do Peixe, que aplicou apenas 1 a 0 na Vila Belmiro.

O segundo confronto demorou 15 anos para acontecer novamente. Santos e San Lorenzo duelaram pela terceira e última fase da pré-Libertadores de 2021, que garantiu o alvinegro praiano na fase de grupos daquele ano, que foi a última edição da copa continental disputada pela equipe brasileira. O Peixe foi ao El Nuevo Gasómetro e bateu o rival por 3 a 1, que garantiu boa vantagem para o jogo no Brasil. Naquela ocasião, o time disputou o jogo de volta fora da cidade de Santos, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e empatou por 2 a 2.

Olho na premiação da Sul-Americana

O Santos já garantiu US$ 300 mil pela participação na fase de grupos, o que corresponde atualmente a pouco mais de R$ 1,5 milhão. Por não ter vencido nenhum jogo na primeira fase até aqui, o Peixe não acumula bonificação extra pelo resultado positivo. Caso vença o San Lorenzo, soma-se ao valor fixo mais U$ 125 mil (R$ 630 mil).

O objetivo de garantir a vaga na fase de mata-mata também tem peso financeiro. O líder da chave que se classifica direto para as oitavas de final leva U$ 600 mil (R$ 3,02 milhões), enquanto o segundo colocado, que precisa disputar os playoffs com os eliminados da Libertadores, faturam U$ 500 mil (R$ 2,5 milhões).