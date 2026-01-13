menu hamburguer
Santos

FPF define detalhes da terceira fase da Copinha; veja os duelos desta quarta-feira (14)

Entre os destaques está o Santos que encara a Ferroviária, às 21h45, em São Carlos (SP)

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 13/01/2026
12:05
Santos busca o tetracampeonato da Copinha. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Santos busca o tetracampeonato da Copinha. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
  Matéria
  • Mais Notícias

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, na madrugada desta terça-feira (13), os confrontos da próxima quarta-feira (14), válidos pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O primeiro jogo será disputado às 11h (de Brasília), entre Botafogo e Guanabara City (GO), em Cravinhos, no interior de São Paulo.

Já a última partida da rodada está marcada para as 21h45 (de Brasília), no confronto entre Ferroviária e Santos, em São Carlos, também no interior paulista.

Confira os jogos:

18h45 (de Brasília) - Chapecoense x Grêmio - sede: Votuporanga - transmissão: XSports

14h30 (de Brasília) - Mirassol x América (RN) - sede: Bálsamo - transmissão: XSports

15h (de Brasília) - Ceará x Grêmio Prudente - sede: Presidente Prudente - transmissão: Cazé TV

11h (de Brasília) - XV de Jaú x Guarani - sede: Jaú - transmissão: Cazé TV

15h (de Brasília) - Atlético Piauiense (PI) x América (MG) - transmissão: Youtube Paulistão

11h (de Brasília) - Botafogo x Guanabara City (GO) - sede: Cravinhos - transmissão: XSports

17h (de Brasília) - Cruzeiro x Ponte Preta - sede: Franca - transmissão: Cazé TV

21h15 (de Brasília) - Ferroviária x Santos - sede: São Carlos - transmissão: XSports

Torcida acompanha duelo entre o Palmeiras e o Remo, pela Copinha. (Foto: Naiara Rodrigues De Macedo/W9 PRESS/GAZETAPRESS)
Torcida acompanha duelo entre o Palmeiras e o Remo, pela Copinha. (Foto: Naiara Rodrigues De Macedo/W9 PRESS/GAZETAPRESS)

