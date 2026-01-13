FPF define detalhes da terceira fase da Copinha; veja os duelos desta quarta-feira (14)
Entre os destaques está o Santos que encara a Ferroviária, às 21h45, em São Carlos (SP)
A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, na madrugada desta terça-feira (13), os confrontos da próxima quarta-feira (14), válidos pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
O primeiro jogo será disputado às 11h (de Brasília), entre Botafogo e Guanabara City (GO), em Cravinhos, no interior de São Paulo.
Já a última partida da rodada está marcada para as 21h45 (de Brasília), no confronto entre Ferroviária e Santos, em São Carlos, também no interior paulista.
Confira os jogos:
18h45 (de Brasília) - Chapecoense x Grêmio - sede: Votuporanga - transmissão: XSports
14h30 (de Brasília) - Mirassol x América (RN) - sede: Bálsamo - transmissão: XSports
15h (de Brasília) - Ceará x Grêmio Prudente - sede: Presidente Prudente - transmissão: Cazé TV
11h (de Brasília) - XV de Jaú x Guarani - sede: Jaú - transmissão: Cazé TV
15h (de Brasília) - Atlético Piauiense (PI) x América (MG) - transmissão: Youtube Paulistão
11h (de Brasília) - Botafogo x Guanabara City (GO) - sede: Cravinhos - transmissão: XSports
17h (de Brasília) - Cruzeiro x Ponte Preta - sede: Franca - transmissão: Cazé TV
21h15 (de Brasília) - Ferroviária x Santos - sede: São Carlos - transmissão: XSports
