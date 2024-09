Fábio Carille tenta superar retrospecto negativo contra Eduardo Baptista

Carrile, técnico do Santos desde o início do ano (Foto: AGIF)







23/09/2024 - 05:30 • Santos (SP)

O Santos recebe o Novorizontino nesta segunda-feira (23), pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão, na Vila Viva Sorte. No duelo da área técnica, Fábio Carille, do Peixe, não possui histórico positivo contra Eduardo Baptista, treinador do Tigre.

O confronto é "final antecipada" da Série B: Em 27 jogos, o Novorizontino lidera o campeonato com 50 pontos, seguido pelo Santos, vice-líder com 49 pontos.

Fábio Carille e Eduardo Baptista se encontraram em seis oportunidades. Três no comando do Santos e outros três a frente do Corinthians, mas Carille só tem uma vitória diante o atual técnico do Novorizontino. Em 2017, quando ele era técnico do Corinthians, bateu o Palmeiras, de Eduardo, por 1 a 0, pelo Paulista. Pelo rival, o atual treinador do Peixe viveu a melhor temporada da carreira neste ano, com o título estadual e do Brasileirão.

Depois do Derby Paulista, Carille perdeu todos os confrontos contra Eduardo. Jogos em 2017, 2018, 2022 por todas as competições, em cinco duelos. O Santos ainda não venceu o Novorizontino na temporada, já que o atual líder da Série B venceu os dois confrontos em 2024: um pelo Paulistão; e o outro, no primeiro turno do Brasileirão. Em ambos, o Novorizontino fez exibições melhores que o Peixe.

Na primeira passagem de Carille pelo Santos, o jogo que ocasionou a derrota do técnico foi a derrota para o Mirassol, comandado por Baptista, no Campeonato Paulista de 2022.

Os jogos entre Fábio Carille e Eduardo Baptista:

Corinthians (Carille) 1 x 0 (Baptista) Palmeiras – Paulistão 2017 Ponte Preta (Baptista) 1 x 0 (Carille) Corinthians – Série A 2017 Corinthians (Carille) 0 x 1 (Baptista) Ponte Preta – Paulistão 2018 Mirassol (Baptista) 3 x 2 (Carille) Santos – Paulistão 2022 Santos (Carille) 1 x 2 (Baptista) Novorizotino – Paulistão 2024 Novorizontino (Baptista) 3 x 1 (Carille) Santos – Série B 2024