Carille diz que Santos terá de ‘guerrear’ na reta final da Série B após vitória sobre o Botafogo-SP

Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 00:44 • Ribeirão Preto (SP)

Técnico do Santos, Fábio Carille aprovou a atuação da equipe na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP nesta quinta-feira (19), pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador elogiou o desempenho do Peixe, mas pediu foco na reta final da competição.

– Foi melhor, foi mais claro. Conseguimos chegar mais, finalizar mais. Mesmo o campo não tendo as condições perfeitas, a gente poderia ter sido melhor tecnicamente. O que a gente esperava do jogo aconteceu. Vitória importante numa fase decisiva da competição. Faltando 11 rodadas agora. Tem que ser assim. Vai ter que guerrear, competir para conquistar o objetivo nosso – disse Carille.

O Santos entrará em campo pela liderança da Série B na próxima rodada. A equipe receberá o Novorizontino, atual primeiro colocado, na Vila Belmiro na segunda-feira (23), e pode ultrapassar o adversário em caso de vitória. O treinador do Peixe analisou o confronto, mas diminuiu a importância do duelo direto.

– Agora, uma viagem abençoada até Santos e preparação para esse jogo contra o Novorizontino. Tem muita coisa para acontecer ainda. Acho que nesse momento é a disputa pelo primeiro lugar. Não define nada para a sequência da competição. Mesmo porque faltam 10 rodadas depois do jogo do Novorizontino. Muita coisa pode acontecer. São 30 pontos em disputa. Claro que vai ser um momento bom para nós e para o Novorizontino chegar num momento desse do campeonato disputando a primeira colocação - afirmou o técnico.

