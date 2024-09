Santos ainda não venceu o Novorizontino na temporada

Santos e Novorizontino na 9ª rodada da Série B (Foto: Abner Dourado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 06:20 • Santos

O Santos ainda não conseguiu derrotar o Novorizontino este ano. O atual líder do Campeonato Brasileiro da Série B venceu os dois confrontos em 2024: um pelo Paulistão; e o outro, no primeiro turno do Brasileirão. Em ambos, o Novorizontino fez exibições melhores que o Peixe.

Na última vez que os clubes se enfrentaram, o Novorizontino furou a defesa do Peixe três vezes e o placar final foi de 3 a 1, na nona rodada do Brasileirão da Série B, em junho deste ano. Antes, em fevereiro, o Tigre também tinha vencido por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista.

O técnico do Santos, Fábio Carille, passa por uma fase conturbada da equipe e sofre cobrança dos torcedores por melhor desempenho da equipe. Eduardo Batista, por sua vez, é o treinador do Tigre e faz temporada estável e positiva para os novorizontinos.

O Santos volta a enfrentar o Novorizontino na segunda-feira (20) (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)

Atualmente, o Peixe é o vice líder da Série B, com 49 pontos, e o Novorizontino lidera, com um a mais (50). A equipe litorânea vem de quatro vitórias seguidas e jogará em casa contra o principal adversário, nesta segunda-feira (20), às 21h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 28ª rodada do Brasileirão da Série B.