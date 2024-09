Sport e Goiás empataram por 1 a 1, na Arena Pernambuco, pela 27ª rodada da Série B. (Foto: Marlon Costa/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 21:56 • Rio de Janeiro (RJ)

A Série B teve um dia de partidas animadas no "país do futebol". O Sport empatou com o Goiás em 1 a 1, na Arena Pernambuco, enquanto o Vila Nova derrotou a Chapecoense por 3 a 2, no Estádio OBA, em Goiânia. Confira um resumo dos resultados de hoje (18) na competição!

Sport x Goiás

Primeiro tempo

Durante a primeira etapa, o Sport criou as melhores oportunidades e gerou mais volume de jogo do que o Goiás. Entretanto, quem abriu o placar foi o Esmeraldino. Aos 10 minutos, a defesa do Sport ficou parada no lance e Edu Júnior - sozinho na segunda trave - aproveitou a bola sobrada e mandou uma bomba para o fundo da rede. Não demorou muito e o Leão reagiu. Aos 18 minutos, Pedro Vilhena foi derruba por DG dentro da área e o juiz marcou pênalti. Zé Roberto foi para a cobrança e não desperdiçou. Na sequência, a equipe rubro-negra seguiu mais intensa no jogo e ficou mais perto do segundo gol. Finalizou ao todo dez vezes contra quatro dos goianos, mas a falta de pontaria não permitiu a vitória parcial.

Segundo tempo

As equipes voltaram pouco inspiradas para a segunda etapa, fazendo com que o jogo caísse muito de produção. A emoção veio somente na reta final, com o Sport indo para o abafa. O time pernambucano conseguiu uma penalidade nos acréscimos. O atacante Gustavo Coutinho, que vinha sendo criticado pela torcida, desperdiçou a cobrança. O jogo acabou com muitas vaias da torcida ao centroavante rubro-negro.

⚽GOLS: 10' Ed Júnior (GOI); 18' Pedro Volhena (SPO);

Sport e Goiás empataram por 1 a 1, na Arena Pernambuco, pela 27ª rodada da Série B. (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Vila Nova x Chapecoense

Primeiro tempo

A tônica da primeira etapa foi: Vila Nova pressionando e criando várias chances de gol, enquanto a Chapecoense tentava achar alguma solução para diminuir o ímpeto do Time do Povo. Não demorou muito para a equipe mandante abrir o placar. Aos 6 minutos, Alesson aproveitou o cruzamento de Todinho e cabeceou a bola para o fundo das redes. 19 minutos depois, o baixinho Alesson pulou mais que todo mundo e ampliou o marcador, após um escanteio cobrado por Eric Davis. O Vola Nova seguiu no campo de ataque, causando sérios problemas para a Chapecoense até o fim do primeiro tempo.

Segundo tempo

Na segunda etapa o Vila voltou com tudo e logo aos 4 minutos ampliou o placar com Todinho. Porém, a Chapecoense iniciou uma reação e marcou o primeiro com Rafael Carvalheira, aos 28 minutos, e o segundo com Victor Caetano, aos 43. Na reta final a Chapecoense pressionou em busca do empate, teve grandes chances, o Vila se defendeu, contra-atacou, e a partida terminou com o placar de 3 a 2 para o time da casa.

⚽GOLS: 6' e 19' Alesson e 49' Todinho (VIL); 73' Rafael Carvalheira e 88' Victor Caetano (CHA);

