Ex-Santos, Eduardo Bauermann é o novo reforço de equipe chilena

Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 18:06 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Eduardo Bauermann, Ex-Santos, é o novo jogador do Everton-CHI. Aos 28 anos, o atleta, liberado após cumprir suspensão de 365 dias, desembarcou no Chile para assinar com a equipe e disputar o campeonato nacional.

Retorno de Bauermann ao futebol

O zagueiro deixou o Santos no início da última temporada e acertou com o Alanyaspor, da Turquia, mas saiu do time antes mesmo da estreia, muito por conta da punição. Além de Everton, Santos e Alanyaspor, o zagueiro atuou, também, por Internacional, Náutico, Atlético-GO, Figueirense, Paraná e América-MG.

Entenda o caso

Antes punido com 12 jogos de suspensão, o zagueiro Eduardo Bauermann foi condenado a 360 dias sem poder exercer a profissão, além de uma multa de R$ 35 mil.

Inicialmente essa decisão em segunda instância do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) era válida apenas no Brasil. Entretanto, a Fifa internacionalizou a pena e abrangeu a suspensão para todas competições oficiais da modalidade.

- Me arrependo por ter deixado envolver com pessoas que se diziam amigas, que eu confiava. Mesmo me arrependendo e não fazendo nada do que me foi proposto para prejudicar a minha equipe, eu fui muito prejudicado. Fui o maior prejudicado, na verdade. Meu nome, minha imagem, meu lado desportivo foram prejudicados. Muitas portas se fecharam, minha honra foi colocada à prova, a segurança minha e da minha família ficaram estremecidas - comentou Bauermann, na época da punição