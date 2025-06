Alexandre Mattos é apresentado no Santos e fala sobre reforços: ‘Não vamos fazer loucura’

O novo Diretor Executivo de Futebol do Santos, Alexandre Mattos, foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (25), na Vila Belmiro. O contrato é válido até o fim do ano que vem.

O presidente Marcelo Teixeira iniciou a entrevista coletiva celebrando a permanência de Neymar até o final desta temporada, com opção de renovação até a Copa do Mundo do ano que vem.

Teixeira ainda ressaltou que o projeto do novo CT do time profissional e da nova arena, em Praia Grande, estão em andamento, sob a responsabilidade do Grupo Peralta e da NR Sports, empresa da família de Neymar Jr.

Na opinião de Marcelo Teixeira, Alexandre Mattos se destacou nas últimas três semanas de trabalho no clube pela 'rapidez nas decisões, análises feitas com base na defesa dos interesses do clube e a relação próxima com a comissão técnica'.

Alexandre Mattos ressaltou que o interesse pela sua contratação partiu de Marcelinho, filho do presidente. Ele também elogiou o elenco do Santos, mas ponderou que não vai fazer loucura financeira por contratações.

-O elenco é bom, mas precisa de ajustes. O que vamos pregar é uma gestão humana. Existem bons jogadores que foram confirmadas expectativas enormes e, por diferentes motivos, ainda estão se adaptando, e precisamos resgatar alguns jogadores que aqui estão. É o maior trabalho do momento. Com muita calma, vamos fazer os ajustes. Queria dizer ao torcedor que o momento é de calma e tranquilidade, para não trocar os pés pelas mãos. Temos uma janela agora, e a grande esmagadora de atletas que poderiam interessar já foram usados no Brasileiro. As opções são restritas aos que estão fora do país, e precisamos ter o equilíbrio financeiro. Não vamos fazer loucura e vamos priorizar a gestão no equilíbrio e dentro das possibilidades, pontuando o que temos no momento. Confiamos no elenco. Ontem tivemos a grande notícia da permanência do Neymar. O Santos está bem servido, e algumas coisas pontuais serão feitas - explicou Mattos.

Marcelo Teixeira e Alexandre Mattos em entrevista coletiva na Vila Belmiro (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Reforços e Categorias de Base:

Em entrevista coletiva, Alexandre Mattos ainda comentou sobre as chegadas de Willian Arão e Igor Vinícius.

— Eu sempre aguardo estar tudo acertado e assinado. Já é público o interesse, e a gente tem mantido diálogo com os atletas, que foram avaliados e confirmados com a comissão técnica. Eles mostraram interesse total, e só vão vir atletas que queiram estar aqui. Interessa a nós atletas que escolham o Santos. Não posso confirmar, pois tem um processo para ser finalizado. Se tudo der certo, vamos fazer todo o protocolo.

Alexandre Mattos ainda disse que pretende fazer uma transição organizada entre os Meninos da Vila e o elenco profissional. Ao ser questionado sobre a utilização dos novos talentos da base, foi preciso: '1000%'.

— 1000%. Santos e base andam juntos sempre. Até por isso, o critério de calma nas contratações. Vamos analisar primeiro o que temos em casa, seja do profissional com o que já temos ou da base. É o DNA do Santos. Não vamos modificar aquilo que dá certo. Sobre atletas que vão retornar, todos passam por um crivo técnico. No momento oportuno, vamos utilizar.

O novo Diretor Executivo de Futebol, Alexandre Mattos, afirmou que o clube precisa mudar de mentalidade e brigar por coisas grandes.

— Sobre os objetivos: um clube dessa grandeza tem que pensar grande. Me coloco junto nessa responsabilidade. Precisamos brigar por coisas importantes dentro do campeonato. Esse processo vai fazer com que as coisas aconteçam ou não. Prometo muito trabalho. O tempo todo estou pensando no Santos. Vou fazer de tudo para concretizar esse objetivo, que é brigar pela parte de cima e se classificar para campeonatos internacionais.

O Santos se reapresenta na próxima sexta-feira (27), no CT Rei Pelé, para a continuidade do Campeonato Brasileiro.