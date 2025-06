Acompanhe ao vivo a coletiva do novo Executivo de Futebol do Santos, Alexandre Mattos

Anunciado no último dia 5 de junho, Alexandre Mattos será apresentado como novo Executivo de Futebol do Santos nesta quarta-feira (25), na Vila Belmiro.

A coletiva ocorre um dia depois do anúncio da permanência do atacante Neymar até o fim desta temporada.

O novo diretor vai conceder entrevista coletiva às 10h, com transmissão na Santos TV. Clique aqui para acompanhar ao vivo.

Alexandre Martos será apresentado oficialmente nesta quarta-feira (25), na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Alexandre Mattos:

Alexandre Mattos chegou ao Cruzeiro em abril do ano passado, mas perdeu espaço ao não centralizar mais as decisões estratégicas, cedendo protagonismo a Pedro Júnior, vice-presidente e filho de Pedro Lourenço, além do técnico Leonardo Jardim. O contrato era válido até o fim de 2028.

Nascido em Belo Horizonte, Alexandre Mattos é gestor executivo de futebol desde 2005. Ele acumula passagens por América-MG (2005–2011 e 2024), Cruzeiro (2012–2014 e 2024), Palmeiras (2015–2019), Atlético-MG (2020), Athletico Paranaense (2022–2023) e Vasco (2023).

Em Minas Gerais, ganhou reconhecimento no Coelho como diretor executivo de futebol, tendo levado o clube à elite do futebol brasileiro em 2011. No Cabuloso, exerceu o mesmo cargo, sendo responsável pela montagem do elenco bicampeão Brasileiro, com boa produção de receitas com venda de atletas e a reformulação do programa de sócio-torcedor.

No Verdão, assumiu a direção de futebol no fim da gestão de Paulo Nobre e no início da presidência de Maurício Galiotte. Conquistou três títulos nacionais e contribuiu para a reestruturação física e administrativa do clube, além de participar da montagem dos elencos campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão.

No Galo, também foi responsável pela montagem do elenco em meio à pandemia e conquistou um estadual. Já no Athletico-PR, pediu demissão do cargo de CEO de Negócios de Futebol e Áreas Nacional e Internacional. Foi vice-campeão da Libertadores de 2022. Em 2023, atuou como Diretor Executivo de Futebol do Vasco.