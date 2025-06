Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 25/06/2025

O elenco principal do Santos curte os últimos dias de férias antes da reapresentação para a continuidade do Campeonato Brasileiro, que será na próxima sexta-feira (27), no CT Rei Pelé.

Com a renovação de Neymar oficializada na última terça-feira (24), o craque está confirmado no time da Baixada Santista até o fim da temporada, com opção de renovação até a Copa do Mundo do ano que vem.

Agenda:

O principal evento do dia no clube é a apresentação do novo Executivo de Futebol, o Alexandre Mattos. Ele vai conceder entrevista coletiva nesta quarta-feira (25), às 10h, na Vila Belmiro.

Mattos foi anunciado no último dia 5 de junho e, desde então, já estava no CT Rei Pelé exercendo a sua função na montagem do elenco para o segundo semestre. Em breve, o clube deve anunciar Willian Arão e Igor Vinícius como reforços.

Sereias da Vila:

O time feminino do Santos treina focado na partida de volta pelas quartas de final do Brasileirão A2. O time do técnico Caio Couto entra em campo no dia 5 de julho, na Vila Belmiro, às 15h, diante do Ação (MT). O clube anunciou que a entrada será gratuita.

Categorias de base:

O time Sub-17 encara o América-MG, às 15h (de Brasília), na Ibrachina Arena, em São Paulo, pelo Brasileirão da categoria. A Santos TV transmite o duelo.

Na última terça-feira (23), o Sub-20 entrou em campo para enfrentar o Flamengo, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e perdeu por 2 a 1.

Memorial das Conquistas:

As visitas do museu do Santos, que fica localizado dentro da Vila Belmiro, seguem durante a semana das 10h às 17h com o tour sendo realizado a cada hora cheia. O ingresso custa R$ 30,00 a inteira.

Próximos jogos profissional masculino: