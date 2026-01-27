Santos retoma conversas e mira contratação de Rony nesta janela

O Santos busca reforçar seu ataque ainda nesta janela de transferências e retomou as conversas para tentar contar com o atacante Rony, do Atlético-MG, segundo apuração do Lance!. A ideia da diretoria alvinegra é compensar o espaço deixado por Guilherme, negociado com o Houston Dynamo, do Estados Unidos, recentemente.

A diretoria alvinegra está lenta no mercado de transferências e, até o momento, contratou apenas o volante Gabriel Menino e o atacante Gabigol. Portanto, Rony chegaria para aumentar as opções ofensivas do time, que tem Neymar em recuperação neste momento.

Além disso, a cobrança da torcida por resultados se intensifica. Após um 2025 conturbado, é esperado uma temporada de 2026 mais leve, mas, por enquanto, o time ainda não conseguiu embalar no Campeonato Paulista: uma vitória, três empates e uma derrota em cinco jogos do Estadual.

Rony tem 30 anos e é visto internamente com um perfil interessante, que é capaz de ser efetivo no ataque e também útil na recomposição defensiva em razão do porte físico, como também era utilizado no Palmeiras, inclusive.

O Atlético-MG estipulou um valor de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões, na cotação atual) para negociar Rony com outra equipe. O jogador foi relacionado para as cinco partidas do Galo na temporada, atuando em em três delas e marcando um gol. No clássico contra o Cruzeiro, no último domingo, ficou apenas no banco de reservas.

