menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos retoma conversas e mira contratação de Rony nesta janela

Peixe busca um nome para substituir Guilherme, negociado com clube dos Estados Unidos, e Rony volta a ser opção

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 27/01/2026
11:18
Rony na chegada a Quito para partida contra o Del Valle (Foto: Pedro Souza)
imagem camera(Foto: Pedro Souza)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos busca reforçar seu ataque ainda nesta janela de transferências e retomou as conversas para tentar contar com o atacante Rony, do Atlético-MG, segundo apuração do Lance!. A ideia da diretoria alvinegra é compensar o espaço deixado por Guilherme, negociado com o Houston Dynamo, do Estados Unidos, recentemente.

continua após a publicidade

➡️ Santos precisa reajustar a rota para não levar sustos no Campeonato Brasileiro

A diretoria alvinegra está lenta no mercado de transferências e, até o momento, contratou apenas o volante Gabriel Menino e o atacante Gabigol. Portanto, Rony chegaria para aumentar as opções ofensivas do time, que tem Neymar em recuperação neste momento.

Além disso, a cobrança da torcida por resultados se intensifica. Após um 2025 conturbado, é esperado uma temporada de 2026 mais leve, mas, por enquanto, o time ainda não conseguiu embalar no Campeonato Paulista: uma vitória, três empates e uma derrota em cinco jogos do Estadual.

continua após a publicidade

Rony tem 30 anos e é visto internamente com um perfil interessante, que é capaz de ser efetivo no ataque e também útil na recomposição defensiva em razão do porte físico, como também era utilizado no Palmeiras, inclusive.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Atlético-MG estipulou um valor de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões, na cotação atual) para negociar Rony com outra equipe. O jogador foi relacionado para as cinco partidas do Galo na temporada, atuando em em três delas e marcando um gol. No clássico contra o Cruzeiro, no último domingo, ficou apenas no banco de reservas.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória do Santos na estreia do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Rony foi a escolha para o ataque do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Rony em ação pelo Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias