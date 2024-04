Patrick em ação pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Fábio Lázaro • Publicada em 16/04/2024 - 06:00 • Santos (SP)

Santos e Atlético-MG se acertaram na segunda-feira (15) para a contratação do meia Patrick pelo clube da Vila Belmiro. O negócio, no entanto, será em definitivo e não por empréstimo, como vinha sendo costurado desde a semana passada, quando iniciaram as conversas entre os clubes.

Os santistas pagarão 1,5 milhão de dólares (R$ 7,7 milhões, na cotação atual) em 12 parcelas mensais. A informação sobre o formato do negócio foi publicada inicialmente pelo “ge” e confirmada pelo Lance!.

Mesmo com Patrick estando fora dos planos do Galo, o clube mineiro optou por lucrar com a operação e não somente enxugar a folha salarial.

Para o Peixe, a mudança no formato da negociação que vinha se acertando foi bom para negociar com o meia um valor de salário que se enquadre no teto estabelecido pela diretoria. O jogador já aceitou a proposta salarial que representa metade do que o atleta recebe atualmente no Galo.

A ideia do Peixe é que o meio-campista custe menos de R$ 1 milhão por mês, na soma que envolve salário, bonificações e parcelas da compra.

Internamente, Santos e Atlético dão o negócio como fechado, mas aguardam detalhes burocráticos para anunciaram a transferência.

