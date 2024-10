Emprestado pelo Santos, Morelos causa acidente bêbado e é preso na Colômbia

Morelos possui contrato com o Santos até o fim de 2026 (Foto: Raul Baretta / Santos FC







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 11:27 • Santos (SP)

Cedido por empréstimo pelo Santos ao Atlético Nacional, o atacante Alfredos Morelos foi preso na última quarta-feira (23) acusado de dirigir embriagado em Antioquia, na Colômbia, e ferir gravemente um cidadão.

+ Santos precisa de mais duas vitórias para conquistar o acesso

De acordo com a mídia local, o atacante pilotava sua caminhonete, adentrou a via contrária e colidiu com uma motocicleta. Horas depois, Morelos foi detido pelas autoridades colombianas apresentando sinais de embriaguez.

Um dos principais reforços do Santos na última temporada, Morelos chegou ao clube com status de destaque e um dos maiores salários do elenco. O atacante, no entanto, não se adaptou ao estilo de jogo da equipe e acabou escanteado pelo técnico Fábio Carille.

- Foi realizada a captura de Alfredo Morelos, atacante do Atlético Nacional, que viajava como motorista em um veículo e causou um acidente de trânsito enquanto dirigia embriagado (grau 2), causando lesões corporais ao senhor Sebastián Guillermo Dávila Valderrama - afirma o relatório da polícia colombiana.

Pelo Atlético Nacional, Morelos totaliza sete gols e uma assistência em 15 partidas disputadas. Aos 28 anos, o atacante possui contrato válido com o Santos até dezembro de 2026.

Morelos durante partida do Santos (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos