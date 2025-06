O atacante Yeferson Soteldo, do Santos, foi convocado pela Seleção da Venezuela para os dois jogos decisivos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, apesar de ainda se recuperar de uma lesão muscular que o afastou dos últimos compromissos do clube paulista.

Soteldo sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda no dia 18 de maio, na partida contra o Corinthians, e desde então está fora das escalações do Peixe. O Santos liberou o jogador para que a Venezuela acompanhasse a reta final do tratamento e a volta aos gramados do atleta.

A participação do camisa 7 nos confrontos, entretanto, depende da evolução do seu estado físico. A expectativa do Santos, por exemplo, era ter o atleta à disposição a próxima semana.

Na Venezuela, Soteldo passará por avaliação médica para definir se estará apto a atuar nas partidas decisivas das Eliminatórias. A equipe enfrenta a Bolívia no dia 6 de junho, às 19h (de Brasília), em casa, e quatro dias depois encara o Uruguai, às 20h, fora.

Soteldo é uma das principais peças da seleção venezuelana, que encara esses jogos como os mais importantes da sua história. A equipe sonha com a vaga para disputar a Copa do Mundo pela primeira vez.

Pela seleção da Venezuela, Soteldo soma 50 jogos, com 29 como titular. Marcou 4 gols e deu 11 assistências defendendo a Vinotinto.

Soteldo disputou 17 jogos pelo Santos em 2025 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Soteldo vive temporada difícil

Soteldo tem convivido com problemas físicos ao longo da temporada e já desfalcou o Santos em oito partidas. Neste ano, sofreu uma sequência de lesões: entorse no tornozelo, dores no músculo adutor da perna direita, contusão na coxa esquerda e dores musculares.

Retornando de empréstimo após passagem pelo Grêmio, Soteldo acumula 17 partidas e duas assistências pelo Santos em 2025.