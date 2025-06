Santos pode escapar do rebaixamento? Veja chances

O ano de 2025 tem sido um verdadeiro drama para o torcedor do Santos. A equipe ainda não conseguiu deixar a zona de rebaixamento e vê o cenário se repetir em relação à temporada de 2023, quando foi rebaixada pela primeira vez em sua história.

Dados estatísticos levantados pelo Lance! apontam que as chances de rebaixamento do Santos são de 45%. Os números são calculados com base no IPG (Índice de Probabilidade de Ganhar), que leva em consideração quatro pilares analíticos: eficiência ofensiva, eficiência defensiva, momento atual e força do adversário.

O Alvinegro ocupa a 18ª colocação, com apenas oito pontos somados. Ao todo, o Peixe venceu dois jogos, empatou outros dois e perdeu sete. O time marcou oito gols e sofreu 12.

A equipe comandada por Cleber Xavier tem o mesmo número de pontos que o Juventude, mas leva vantagem no saldo de gols. Já o Vitória aparece em 16º lugar, com 10 pontos, mesma pontuação do Vasco, que ocupa a 15ª posição. A lanterna é do Sport, com três pontos.

Sequência do Santos

Após dois dias de folga, o elenco santista se reapresenta nesta quarta-feira (4), de olho no confronto contra o Fortaleza, marcado para o dia 12 de junho, às 19h30 (de Brasília), no Castelão.

Esse será o último compromisso antes da pausa para o Mundial de Clubes da FIFA, e a única possibilidade de o Peixe deixar a zona de rebaixamento passa por uma vitória sobre o Fortaleza, além de torcer por derrotas de Vitória e Vasco. O Leão da Barra recebe o Cruzeiro, enquanto o Cruz-Maltino encara o São Paulo, no Morumbis.

Veja os dados estatísticos:

Internacional - 29%

Vitória - 32%

Fortaleza - 33%

Vasco da Gama - 39%

Santos - 45%

Juventude - 49%

Sport - 75%