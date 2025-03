Em busca de reabilitação pós-rebaixamento, Sereias da Vila apresentam reforços

Nesta semana, as Sereias da Vila apresentaram um pacote de reforços visando a temporada de 2025 do futebol feminino.

O clube tenta se reabilitar após o rebaixamento no Brasileirão do ano passado. Ao todo, foram 11 novas contratações para o elenco santista.

Um novo pratocinador também foi anunciado no mês passado. O Grupo Arkema, da França, estampará a barra frontal na camisa das Sereias neste ano.

No fim do ano passado, o time da base caiu na semifinal da Copinha. Após o torneio, o Peixe aproveitou para renovar com algumas Meninas da Vila que se destacaram.

Inclusive, o clube contratou a atrilheira da Copinha feminina do ano passado. A lateral-esquerda Leandra, ex-Fluminense, que foi campeã com o time carioca e ainda eleita a melhor jogadora da competição.

Além disso, o Alvinegro também renovou o vínculo com o técnico da equipe principal, o Caio Couto, até o fim deste ano.

Campeão Brasileiro com as Sereias da Vila em 2017, o profissional retornou ao Alvinegro Praiano no último mês de setembro, participando das campanhas que levaram as Sereias às quartas de final da Libertadores e ao título da Copa Paulista.

Coletiva de apresentação da Ana Alice, da Pardal e da Stefane, na Vila Belmiro, com a presença da coordenadora Thais Picarte (Fotos: Bruno Vaz / Santos FC)

Para a equipe sub-20, o Santos contratou o técnico Yura Titow, de 26 anos. Ele entrou na vaga de Mauro Di Giuseppe.

No mês passado, as Sereias fizeram amistosos preparatórios contra o Palmeiras, na Arena Barueri, e diante do São Paulo, no CT Rei Pelé.

Neste ano, o time profissional vai disputar o Brasileirão A2, com previsão de início para o dia 19 de abril, além da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista.

As 11 contratadas:

Ingryd Avancini - zagueira - 26 anos - contrato: até o fim de 2026

Ana Alice - zagueira - 35 anos - contrato: até o fim de 2025

Giulia Giovanna - meia - 20 anos - contrato: até o fim de 2026

Analuyza - meia-atacante - 20 anos - contrato: até o fim de 2025

Rafa Andrade - meia - 27 anos - contrato: até o fim de 2025

Evellyn Marques - lateral-direita - 26 anos - contrato: até o fim de 2025

Pardal - zagueira - 31 anos - contrato: até o fim de 2026

Laryh - atacante - 37 anos - contrato: até o fim de 2025

Nicole Marussi - atacante - 21 anos - contrato: por empréstimo até o fim de 2025

Ágatha Basilio - goleira - 21 anos - contrato: até o fim de 2025

Leandra - lateral-esquerda - 20 anos - contrato: até o fim de 2025

Renovações:

Renovação da base para o profissional: Barbara Cuzzuol - lateral-direita - 20 anos - contrato: até o fim de 2025

Renovação da base para o profissional: Emilly - zagueira - 19 anos - contrato: até o fim de 2026

Renovação da base para o profissional: Leveque - meia - 19 anos - contrato: até o fim de 2026

Renovação da base para o profissional: Isa Viana - atacante - 19 anos - contrato: até o fim de 2026

Renovação da base para o profissional: Michelle Stildes - goleira - 20 anos - contrato: até o fim de 2025

Renovação da base para o profissional: Raissa Calheiros - zagueira - 20 anos - contrato: até o fim de 2025

Renovação da base para o profissional: Ana Barboza - atacante - 19 anos - contrato: até o fim de 2025

Renovação da base para o profissional: Mary Venâncio - meia - 18 anos - contrato: até o fim de 2027

Renovação profissional: Thaisinha - meia-atacante - 32 anos - contrato: até o fim de 2026