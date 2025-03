Santos inicia venda de ingressos para amistoso contra o Coritiba

O Santos confirmou nesta sexta-feira (14) a abertura das vendas dos ingressos para o amistoso contra o Coritiba.

O duelo será realizado no próximo domingo (16), às 18h, no estádio Couto Pereira.

A delegação do Peixe viaja no dia do jogo e retorna para a Baixada Santista após o término da partida. O amistoso tem como objetivo preparar o clube para a estreia do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Essa será a 10ª vez em que Santos e Coritiba se enfrentarão em um jogo amistoso. Ao todo, já foram disputados nove partidas não oficiais entre as equipes, com cinco vitórias do Peixe, dois empates e duas derrotas.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Pelo Santos, Neymar acumula sete partidas e três gols marcados até aqui. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Ingressos:

A venda de ingressos para o duelo entre o Santos e o Coritiba começou nesta sexta-feira (14). O valor é de R$ 300,00 (inteira) e R$ 150,00 (meia).

continua após a publicidade

Os torcedores com ingresso de meia entrada deverão comprovar o benefício, com carteirinha/documentação, na entrada do estádio.

Atenção: o torcedor deve ter o aplicativo do FutebolCard no celular para acessar o QR Code e entrar no jogo.

No dia da partida, o acesso ao estádio é feito pelo portão da Rua Floriano Essenfelder. A venda de ingresso na bilheteria física ocorre apenas no dia do jogo.

➡️ Neymar e família comandam reformas na infraestrutura do Santos

A presença de Neymar:

O amistoso entre o Santos e o Coritiba foi negociado pelo pai de Neymar e o atacante pode ganhar alguns minutos em campo antes de se apresentar à Seleção Brasileira, na próxima segunda-feira (17), em Brasília, para os dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Nesta quinta-feira (13), o jogador realizou exames de ressonância magnética na Baixada Santista. O diagnóstico não foi de lesão.

O capitão santista sentiu um desconforto na coxa esquerda durante o duelo contra o Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na semi, contra o Corinthians, não entrou em campo e viu o Peixe ser eliminado na Neo Química Arena do banco de reservas.

Em vídeo publicado pelo Alvinegro com o camisa 10 visando a divulgação do amistoso, Neymar afirmou ao torcedor santista: 'nos vemos lá'.