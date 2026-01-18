menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Em busca da segunda vitória no Paulistão, Santos está escalado para duelo contra Guarani

Peixe entra em campo neste domingo (18), às 20h30 (de Brasília)

Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 18/01/2026
19:35
Santos vai jogar com o uniforme azul diante do Guarani. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
imagem cameraSantos vai jogar com o uniforme azul diante do Guarani. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
O Santos enfrenta o Guarani neste domingo (18), às 20h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

O Peixe entra em campo desfalcado de dois dos principais jogadores do elenco. Gabriel Barbosa se recupera de uma tendinite, enquanto Neymar segue em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo.

A principal novidade no ataque será Vinícius Lira como titular na lateral-esquerda na vaga de Escobar. Mayke será o titular na lateral-direita na vaga de Igor Vinícius. Zé Rafael é novidade no meio-campo ao lado de Arão. A dupla de zaga se mantém com Zé Ivaldo e Adonis Frías. O ataque será formado por Rollheiser; Barreal e Thaciano, que será titular pelo segundo jogo.

Apesar da ausência de Gabriel Barbosa, o técnico Juan Pablo Vojvoda vai promover a estreia de Gabriel Menino com a camisa do Santos. O volante foi apresentado na última sexta-feira (16) e se mostrou ansioso para a primeira partida vestindo a camisa do clube do coração.

Tomás Rincón também retorna como opção no banco de reservas de Juan Pablo Vojvoda. O Menino da Vila Pedro Assis, que participou da campanha do Peixe até as oitavas de final da Copinha, marcando gols, também é novidade na lista de relacionados. Mateus Xavier e Vinícius Lira, do Sub-20, seguem em processo de transição da base para o profissional e também foram relacionados.

Ficha Técnica:

GUARANI X SANTOS - 3ª rodada do Campeonato Paulista
📍Brinco de Ouro da Princesa - Campinas, SP
📑Domingo, dia 18 de janeiro de 2026
20h30 (de Brasília)
📲Onde assistir: TNT, Cazé TV, Record, HBO Max
🗣️Arbitragem: Matheus Delgado Candançan
🚩Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Rafael Tadeu Alves de Souza
📟 4º árbitro: Gabriel Furlan
📺VAR: Ilbert Estevam da Silva

Escalações:

GUARANI (Técnico: Matheus Costa)
Caíque França; Raphael, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson; Willian Farias, Nathan Melo e Isaque; Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão.

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Adonis Frías e Vinícius Lira; Willian Arão, Gabriel Menino e Zé Rafael Rollheiser; Barreal e Thaciano.

