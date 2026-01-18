Em busca da segunda vitória no Paulistão, Santos está escalado para duelo contra Guarani

O Santos enfrenta o Guarani neste domingo (18), às 20h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

O Peixe entra em campo desfalcado de dois dos principais jogadores do elenco. Gabriel Barbosa se recupera de uma tendinite, enquanto Neymar segue em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo.

A principal novidade no ataque será Vinícius Lira como titular na lateral-esquerda na vaga de Escobar. Mayke será o titular na lateral-direita na vaga de Igor Vinícius. Zé Rafael é novidade no meio-campo ao lado de Arão. A dupla de zaga se mantém com Zé Ivaldo e Adonis Frías. O ataque será formado por Rollheiser; Barreal e Thaciano, que será titular pelo segundo jogo.

Apesar da ausência de Gabriel Barbosa, o técnico Juan Pablo Vojvoda vai promover a estreia de Gabriel Menino com a camisa do Santos. O volante foi apresentado na última sexta-feira (16) e se mostrou ansioso para a primeira partida vestindo a camisa do clube do coração.

Tomás Rincón também retorna como opção no banco de reservas de Juan Pablo Vojvoda. O Menino da Vila Pedro Assis, que participou da campanha do Peixe até as oitavas de final da Copinha, marcando gols, também é novidade na lista de relacionados. Mateus Xavier e Vinícius Lira, do Sub-20, seguem em processo de transição da base para o profissional e também foram relacionados.

Ficha Técnica:

⚽GUARANI X SANTOS - 3ª rodada do Campeonato Paulista

📍Brinco de Ouro da Princesa - Campinas, SP

📑Domingo, dia 18 de janeiro de 2026

⏰20h30 (de Brasília)

📲Onde assistir: TNT, Cazé TV, Record, HBO Max

🗣️Arbitragem: Matheus Delgado Candançan

🚩Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Rafael Tadeu Alves de Souza

📟 4º árbitro: Gabriel Furlan

📺VAR: Ilbert Estevam da Silva

Escalações:

GUARANI (Técnico: Matheus Costa)

Caíque França; Raphael, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson; Willian Farias, Nathan Melo e Isaque; Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão.

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Adonis Frías e Vinícius Lira; Willian Arão, Gabriel Menino e Zé Rafael Rollheiser; Barreal e Thaciano.