imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Lautaro Díaz celebra a estreia e projeta ‘deixar a vida’ pelo Santos nesta temporada

Aos 27 anos, o argentino chegou por empréstimo do Cruzeiro, com contrato até 31 de julho de 2026

Lautaro Díaz fez a estreia pelo Santos no duelo diante do Atlético-MG. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024Juliana Yamaoka
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 17/09/2025
14:39
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos promoveu três estreias no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, no último domingo (14), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.

O meia Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz iniciaram a partida como titulares no time comandado por Juan Pablo Vojvoda. Já o zagueiro Adonis Frías foi acionado no segundo tempo.

O argentino Lautaro Díaz comemorou a primeira atuação com a camisa do Alvinegro Praiano. O novo camisa 19 destacou a importância da estreia e garantiu dedicação total para alcançar os objetivos do clube na temporada.

— Foi uma alegria muito grande fazer minha estreia pelo Santos, em um jogo tão importante. Estou muito contente com essa oportunidade e espero continuar assim. Sempre vou deixar a vida em cada jogada, em cada partida. Às vezes, quando não se consegue jogar, é preciso compensar com entrega. Nesse sentido, sempre vou dar tudo pelo coletivo — declarou Lautaro.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Lautaro Díaz treina no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Novos companheiros:

O atacante argentino não poupou elogios aos novos companheiros de equipe. Com os reforços já prontos para atuar e bem integrados ao elenco, Lautaro confia que o entrosamento fará diferença nos próximos compromissos do Santos no Campeonato Brasileiro.

— Os caras são muito bons. É bom saber que estamos todos aqui para ajudar uns aos outros. Depois do primeiro jogo, você já começa a entender como cada um atua, quais são as qualidades de cada jogador, e esse entrosamento será muito importante para os próximos jogos — afirmou o atacante santista.

Na última terça-feira (16), o zagueiro Alexis Duarte foi apresentado oficialmente e já está regularizado no BID da CBF.

O Peixe volta a campo no próximo domingo (21), em clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro. A partida, válida pela 24ª rodada do Brasileirão, está marcada para as 20h30.

