Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

O Santos sofre com lesões dentro do elenco e pode acelerar a busca por reforços em breve. A equipe perdeu Giuliano por tempo indeterminado, e o lateral Aderlan fez cirurgia no joelho esquerdo.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Além da dupla, o Peixe praticamente concluiu a venda do zagueiro Joaquim ao Tigres, do México. A negociação gira em torno de 8 milhões de dólares (R$ 45,1 milhões, segundo a cotação atual).

Giuliano está fora por tempo indefinido, e Santos vê necessidade de contratações (Foto: Guilherme Greghi / Santos FC)

Caso Giuliano

Substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Santos diante do Coritiba, o meia Giuliano teve constatada uma lesão na região posterior da coxa direita, em local muito próximo à contusão anterior. Não há previsão para reintegração. A aceleração do retorno foi um pedido do jogador, e a comissão técnica acatou sabendo do risco de nova contusão.

Giuliano é um dos atletas que mais realizam acelerações e desacelerações durante as partidas do Santos, que são os mecanismos principais para ocorrência de lesões musculares. Dessa forma, o clube vê como primordial estender o tempo de reabilitação. Como reposição, o Peixe conta com Serginho e Miguelito.

Lateral-direita

Aderlan passou por cirurgia nesta quarta-feira (24) para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O procedimento transcorreu como programado, e ele nesta sexta-feira (26) se apresenta no CT Rei Pelé para iniciar o processo de reabilitação.

Na posição, o jovem JP Chermont tem correspondido como titular, e Hayner é a outra opção.

Opções para a defesa

Com a saída de Joaquim, Gil tem formado a dupla de zaga titular ao lado de Jair, formado nas categorias de base do clube.

A outra peça disponível é Alex. Ciente da escassez na posição, o Santos também contou com o retorno de João Basso, que estava emprestado ao Estoril, de Portugal. Mesmo relacionado para os jogos, a permanência do defensor é incerta.

João Basso em treino (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Carille vê necessidade de reforços no Santos

Para o técnico Fábio Carille, as últimas atuações do Peixe tem sido satisfatórias. Porém, após a goleada contra o Coritiba, ele voltou a falar sobre a necessidade de contratações no Santos.

– Não jogamos contra bonecos, temos um adversário que se importa e vem para ganhar. Sabemos que temos problemas, precisamos fortalecer setores. Já falamos sobre isso. Estou muito satisfeito, temos que entender que não temos Robinho, Neymar, Zidane. É um time bom, mas não tem estrela. Tem um time. E estou muito satisfeito – afirmou.