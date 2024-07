Santos acerta venda de Joaquim ao Tigres; veja valores e porcentagem

Joaquim será jogador do Tigres-MEX (Foto: Raul Baretta / Santos)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 14:39 • Santos (SP)

O Santos superou detalhes finais com o Tigres, do México, e acertou a venda do zagueiro Joaquim. A expectativa é que as partes iniciem a troca de documentos a partir da próxima quinta-feira (25).

Os mexicanos irão pagar 8 milhões de dólares (R$ 45 milhões na cotação atual) pelo jogador. No entanto, o Peixe não receberá o montante completo da negociação. 3 milhões de dólares (R$ 16,7 milhões) serão destinados a dívida que o clube possui com o Tigres pela compra de Soteldo.

Dono de 70% dos direitos econômicos de Joaquim, o Santos vai receber cerca de 2,6 milhões de dólares (R$ 14,6 milhões) pela venda. Os outros 30% pertencem ao Cuiabá, antigo clube do jogador, que lucrará 2,4 milhões de dólares (R$ 13,4 milhões) com a transferência.

Nas últimas semanas, o zagueiro despertou interesse de Botafogo, Bahia, Atlético-MG, além do Olympiacos, da Grécia. No entanto, as tratativas não evoluíram.

Joaquim durante treinamento do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Joaquim no Santos

Em fevereiro de 2023, o Santos pagou 3 milhões de euros (R$ 16,7 milhões à época) ao Cuiabá por 70% dos direitos econômicos de Joaquim, que assinou contrato válido até dezembro de 2026.

