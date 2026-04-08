Zé Elias, ex-jogador com passagem pelo Santos e atualmente comentarista da ESPN, analisou a postura do goleiro Gabriel Brazão após o gol sofrido contra o Deportivo Cuenca, na Sul-Americana. O comunicador não poupou palavras ao comentar o momento do goleiro e aproveitou para lembrar atitudes recorrentes do arqueiro do Alvinegro Praiano.

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- Acho o Brazão um bom goleiro, mas acho que ele precisa parar de abrir os braços toda vez que toma um gol ou apontar pra um jogador ou reclamar com um jogador. Isso é ruim para a imagem. Ele tem feito milagres, mas ele tem essa coisa que não é legal. Todo gol que ele toma, ele sai pagando geral, e não é assim, não - disse Zé Elias.

Gabriel Brazão, goleiro do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Como foi o jogo do Santos?

O Santos iniciou a partida bastante modificado e com oito desfalques, entre eles Neymar e Gabriel Barbosa, e mesmo assim criou as primeiras oportunidades. Logo aos quatro minutos, Christian Oliva limpou a marcação e arriscou de fora da área para boa defesa do goleiro Ferrero. Na sequência, Moisés tabelou pela esquerda, invadiu a área com liberdade e finalizou colocado, novamente exigindo intervenção do arqueiro equatoriano.

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O Deportivo Cuenca respondeu pouco depois com Mancinelli, que recebeu em profundidade pela direita e tentou o cruzamento. A bola mudou de trajetória e quase surpreendeu Gabriel Brazão, atento para espalmar. Pelo lado santista, a dupla formada pelos Meninos da Vila Rafael Gonzada e Gabriel Bontempo quase abriu o placar em finalização de canhota que passou perto do ângulo. Bontempo ainda voltou a assustar após jogada com Rony, mas finalizou por cima.

O Peixe manteve a pressão com Lautaro Díaz e Rony, ambos em cabeceios defendidos por Ferrero. A melhor chance do time equatoriano na primeira etapa veio aos 31 minutos, quando Chacón avançou pela direita e cruzou rasteiro. A bola atravessou toda a área santista e quase encontrou Vega, que se esticou em carrinho, mas não conseguiu completar.

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Na segunda etapa, o Santos voltou mais presente no campo de ataque. Rollheiser, que entrou na vaga de Moisés, recebeu bom passe de Gustavo Henrique e finalizou com perigo. Depois, Gabriel Bontempo acertou o travessão em chute da entrada da área. Apesar do bom momento santista, o Cuenca abriu o placar aos 14 minutos com Mancinelli. Em cobrança fechada, a bola tocou na trave e acabou desviando em Gabriel Brazão antes de entrar.

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Antes de deixar o gramado para a entrada de Thaciano, Rony ainda tentou o empate ao acionar Gabriel Bontempo, mas o passe saiu forte demais e passou perto da trave esquerda. Na sequência, Robinho Jr., que entrou no lugar de Oliva, dominou na área e finalizou para defesa de Ferrero. Thaciano também teve oportunidade clara após cruzamento preciso de Barreal, mas cabeceou para fora. O próprio Barreal ainda tentou jogada individual na reta final, optando pela finalização em vez do passe para Robinho Jr., o que gerou reclamação do técnico Cuca à beira do campo.

Sem conseguir transformar o volume ofensivo em gol, o Santos acabou castigado pela falta de eficiência e voltou do Equador com mais um resultado negativo. Agora, o time tenta reagir diante da torcida na Vila Belmiro, no próximo sábado (11), contra o Atlético-MG, em busca de uma resposta imediata após uma semana marcada por pressão dentro e fora de campo.