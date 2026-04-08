Torcedores do Santos perdem a paciência com gol contra de Brazão: 'Bizarro'

O Santos perdeu, por 1 a 0, do Deportivo la Cuenca, na sua estreia pela Sul-Americana. A equipe de Cuca sofreu um gol, no segundo tempo, após um cruzamento na área, em um escanteio. A bola foi no primeiro pau, que não estava protegido, e tentando se reposicionar para alcançá-la, Brazão acabou empurrando contra a própria meta.

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Confira o que os torcedores disseram:

Gabriel Brazão, goleiro do Santos (Foto: Instagram/Reprodução)

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Como foi o jogo?

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O Santos iniciou a partida bastante modificado e com oito desfalques, entre eles Neymar e Gabriel Barbosa, e mesmo assim criou as primeiras oportunidades. Logo aos quatro minutos, Christian Oliva limpou a marcação e arriscou de fora da área para boa defesa do goleiro Ferrero. Na sequência, Moisés tabelou pela esquerda, invadiu a área com liberdade e finalizou colocado, novamente exigindo intervenção do arqueiro equatoriano.

O Deportivo Cuenca respondeu pouco depois com Mancinelli, que recebeu em profundidade pela direita e tentou o cruzamento. A bola mudou de trajetória e quase surpreendeu Gabriel Brazão, atento para espalmar. Pelo lado santista, a dupla formada pelos Meninos da Vila Rafael Gonzada e Gabriel Bontempo quase abriu o placar em finalização de canhota que passou perto do ângulo. Bontempo ainda voltou a assustar após jogada com Rony, mas finalizou por cima.

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O Peixe manteve a pressão com Lautaro Díaz e Rony, ambos em cabeceios defendidos por Ferrero. A melhor chance do time equatoriano na primeira etapa veio aos 31 minutos, quando Chacón avançou pela direita e cruzou rasteiro. A bola atravessou toda a área santista e quase encontrou Vega, que se esticou em carrinho, mas não conseguiu completar.

Na segunda etapa, o Santos voltou mais presente no campo de ataque. Rollheiser, que entrou na vaga de Moisés, recebeu bom passe de Gustavo Henrique e finalizou com perigo. Depois, Gabriel Bontempo acertou o travessão em chute da entrada da área. Apesar do bom momento santista, o Cuenca abriu o placar aos 14 minutos com Mancinelli. Em cobrança fechada, a bola tocou na trave e acabou desviando em Gabriel Brazão antes de entrar.

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Antes de deixar o gramado para a entrada de Thaciano, Rony ainda tentou o empate ao acionar Gabriel Bontempo, mas o passe saiu forte demais e passou perto da trave esquerda. Na sequência, Robinho Jr., que entrou no lugar de Oliva, dominou na área e finalizou para defesa de Ferrero. Thaciano também teve oportunidade clara após cruzamento preciso de Barreal, mas cabeceou para fora. O próprio Barreal ainda tentou jogada individual na reta final, optando pela finalização em vez do passe para Robinho Jr., o que gerou reclamação do técnico Cuca à beira do campo.

Sem conseguir transformar o volume ofensivo em gol, o Santos acabou castigado pela falta de eficiência e voltou do Equador com mais um resultado negativo. Agora, o time tenta reagir diante da torcida na Vila Belmiro, no próximo sábado (11), contra o Atlético-MG, em busca de uma resposta imediata após uma semana marcada por pressão dentro e fora de campo.