Atitude de Gabigol em Flamengo x Santos viraliza: 'Está doido'

O atacante Gabigol reencontrou o Flamengo, desta vez com a camisa do Santos, neste domingo (5), no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. Antes do apito inicial da partida, uma atitude do atacante viralizou nas redes sociais.

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Por opção do treinador Cuca, o camisa 9 não começou o confronto entre os titulares do Peixe. Mesmo assim, as câmeras não deixaram de focar na presença do atleta.

Em tom de reencontro, Gabigol fez questão de ir até o banco de reservas do Flamengo antes do início da partida. Ao ver os antigos companheiros, ele realizou a antiga comemoração que tinha com o atacante Bruno Henrique, na época que os dois fizeram dupla de ataque no Rubro-Negro.

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A atitude dos jogadores viralizou nas redes sociais. Torcedores do Flamengo relembraram os bons momentos da dupla. Veja a repercussão abaixo:

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Como foi Flamengo x Santos?

Texto por: Juliana Yamaoka

O Flamengo começou dominando os primeiros minutos, com Ayrton Lucas avançando pela esquerda, mas sendo travado por Lucas Veríssimo. Samuel Lino também tentou explorar as costas de Zé Ivaldo, improvisado na lateral-direita. A primeira chance perigosa surgiu aos sete minutos, quando Arrascaeta cabeceou com perigo. Pouco depois, Jorginho encontrou Varela pela direita, que cruzou para Pedro, mas Lucas Veríssimo apareceu de carrinho para afastar pela linha de fundo.

O Rubro-Negro seguiu com maior posse de bola e voltou a assustar com finalização de Carrascal por cima do gol e nova tentativa de Varela após lançamento de Samuel Lino.

A primeira chegada do Santos aconteceu somente aos 20 minutos. Após desarme de Lucas Veríssimo, Thaciano cruzou para a área, Léo Ortiz interceptou parcialmente, e Agustín Rossi fez a defesa. Na sequência, Escobar tentou de fora da área, mas mandou para longe.

O Peixe cresceu na reta final do primeiro tempo e passou a levar perigo, especialmente com Thaciano, que finalizou perto da trave, e com Barreal, que quase marcou antes de ser travado por Varela. O Flamengo ainda respondeu com chute de Samuel Lino, que saiu por cima.

O Santos voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar logo aos dois minutos com Lautaro Díaz. O atacante ganhou a disputa com Léo Pereira e finalizou de fora da área para colocar o Peixe em vantagem.

Aos 18 minutos, o Flamengo empatou em jogada iniciada por Carrascal pela direita. Pedro ganhou de Zé Ivaldo pelo alto e cabeceou para o fundo das redes. A virada veio pouco depois, quando Barreal derrubou Arrascaeta dentro da área. Jorginho converteu o pênalti assinalado pelo árbitro Anderson Daronco.

O Flamengo quase ampliou com Bruno Henrique, que acertou a trave após lançamento de Jorginho. Já nos minutos finais, Lucas Paquetá saiu do banco para fechar o placar. Gonzalo Plata avançou pelo meio, passou por Luan Peres e Willian Arão e encontrou Paquetá, que finalizou colocado, sem chances para Gabriel Brazão.

O gol nos minutos finais consolidou a reação Rubro-Negra após um primeiro tempo irregular e encerrou qualquer possibilidade de resposta santista. Vaiado no intervalo, o time comandado por Leonardo Jardim mostrou poder de reação diante de mais de 68 mil torcedores no Maracanã, transformou pressão em intensidade na etapa final e reafirmou sua força como mandante ao reagir com autoridade para retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro.