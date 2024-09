Atitude de Carille após vitória do Santos revolta torcedores: ‘Fim da linha’

Fábio Carille, treinador do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 21:42 • Santos (SP)

Fábio Carille, treinador do Santos, gerou a revolta de torcedores do Santos após a vitória contra o Operário, pela 29ª rodada da Série B. Depois de escutar gritos pedindo sua demissão, o comandante se recusou a dar coletiva de imprensa e foi substituído pelo auxiliar, Leandro Silva.

Apesar do triunfo, os torcedores perderam a paciência com a atitude do treinador e exigiram a saída do comando do Peixe. Confira reações!

Torcedores se revoltam com Fábio Carille

Torcedores se revoltam com Carille (Foto: Reprodução)

