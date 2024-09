João Schmidt valoriza atuação do Santos em vitória contra o Operário

Giuliano jogador do Santos comemora seu gol durante partida contra o Operario no estadio Vila Belmiro pelo campeonato Brasileiro B 2024. Foto: Beno Kuster Nunes/AGIF







Publicada em 28/09/2024 - 20:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Capitão do Santos na vitória sobre o Operário, o meia João Schimidt elogiou a atuação da equipe ao deixar o campo. Com o resultado, o Peixe assumiu, de forma provisória, a liderança da Série B.

– Muito importante a vitória. Jogo difícil, mas controlamos. Em casa temos sempre que vencer, fazer nosso papel. Importante somar os três pontos. Estamos na liderança. Seguir na caminhanda para brigar pelo título e o acesso.– Orgulho grande e responsabilidade em vestir a camisa do Santos e com a faixa de capitão ainda mais. Sempre procuro fazer meu trabalho para ajudar ao Santos.

Santos 1x0 Operário-PR: como foi o jogo?

O time comandado por Fábio Carille não jogou um futebol vistoso, mas, assim como tem sido comum na campanha da Série B, foi sólido na defesa e oportunista na criação de chances. Aos 22 minutos, a dupla que vem sendo decisiva para o Peixe apareceu para colocar o time na frente: Giuliano apareceu na área e aproveitou ótimo cruzamento de Guilherme pelo lado esquerdo do ataque. De cabeça, o meia completou para o fundo das redes.

Este foi o décimo gol de Giuliano com a camisa do Santos, enquanto Guilherme somou sua oitava assistência na temporada e totalizou 18 participações em gols pela equipe em 2024.

Time do Santos comemora o gol de Giuliano, que abriu o placar contra o Operário-PR (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Com a vantagem no placar, o Santos adotou uma postura ofensiva na segunda etapa, principalmente com os meias Otero e Diego Pituca. Do outro lado, o time pouco sofreu com tentativas do Fantasma, que tem o segundo pior ataque do Brasileirão Série B, com apenas 22 gols marcados.

Dono da melhor defesa da competição, o Alvinegro Praiano não foi vazado pela décima terceira vez nesta edição. Com o triunfo, a equipe chega a 53 pontos na ponta provisória da tabela da Série B, e agora precisa secar o Novorizontino, que encara a Ponte Preta na segunda-feira, para se manter no topo.

O que vem pela frente?

Após a vitória, o Peixe só retorna aos gramados no dia 7 de outubro, quando enfrentará o Goiás, fora de casa, pela 30ª rodada da Série B. Do outro lado, o Fantasma entra em campo na próxima quinta-feira (3) e recebe a Chapecoense.

