Contratações do Santos em 2024: tudo sobre o vai e vem do mercado

Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 21:32 • Rio de Janeiro

Disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história, o Santos deve aproveitar a abertura da janela de transferências no dia 10 de julho para agir no mercado e fazer contratações, além de já ter acertado a saída de alguns atletas. Veja!

Confira tudo sobre o vai e vem do mercado do Santos: os contratados, quem pode chegar, as saídas, renovações e negociações que melaram.

Contratações do Santos

Diego Pituca, meio-campista, ex-Kashima Antlers (início de 2024)

Giuliano, meia, ex-Corinthians (início de 2024)

Aderlan, lateral, ex-Bragantino (início de 2024)

Willian Bigode, atacante, ex-Fluminense (início de 2024)

Hayner, lateral, ex-Azuriz (início de 2024)

João Schmidt, volante, ex-Kawasaki Frontale, do Japão (início de 2024)

Gil, zagueiro, ex-Corinthians (início de 2024)

Guilherme, atacante, ex-Grêmio (início de 2024)

Pedrinho, atacante, ex-Lokomotiv Moscow (início de 2024)

Otero, meia, ex-Aucas, do Equador (início de 2024)

Gabriel Brazão, goleiro, ex-Inter de Milão (início de 2024)

Rodrigo Ferreira, lateral, ex-Mirassol (março de 2024)

Gonzalo Escobar, lateral, ex-Fortaleza (abril de 2024)

Quem pode chegar (voltar) ao Santos

João Basso, zagueiro: retorno de empréstimo ao Estoril, de Portugal

Quem saiu do Santos

Soteldo, atacante: emprestado ao Grêmio (janeiro de 2024)

Dodi, meio-campista: vendido ao Grêmio (janeiro de 2024)

Lucas Braga, lateral: emprestado ao Shimizu S-Pulse, do Japão (janeiro de 2024)

Camacho, volante: contrato expirado (janeiro de 2024)

Luizinho, volante: emprestado ao Ipatinga (janeiro de 2024)

Maximiliano Silvera, atacante: contrato expirado (janeiro de 2024)

Júnior Caiçara, lateral: contrato expirado (janeiro de 2024)

Willian Maranhão, volante: transferência livre ao Avaí (janeiro de 2024)

Lucas Barbosa, atacante: emprestado ao Juventude (janeiro de 2024)

John Victor, goleiro: vendido ao Botafogo (janeiro de 2024)

Marcos Leonardo, atacante: vendido ao Benfica, de Portugal (janeiro de 2024)

Robson Reis, zagueiro: emprestado ao Náutico (janeiro de 2024)

João Lucas, lateral: emprestado ao Juventude (janeiro de 2024)

Jean Lucas, meio-campista: vendido ao Bahia (janeiro de 2024)

Allanzinho, atacante: emprestado ao Politehnica Iasi, da Romênia (janeiro de 2024)

Vinícius Zanocelo, meio-campista: emprestado ao Estoril, de Portugal (janeiro de 2024)

Gabriel Pirani, meia: vendido ao DC United, dos Estados Unidos (janeiro de 2024)

Lucas Lima, meia: emprestado ao Sport (fevereiro de 2024)

Lucas Lourenço, meia: contrato expirado (fevereiro de 2024)

Mendoza, atacante: transferência livre ao Adana Demirspor, da Turquia (fevereiro de 2024)

Messias, zagueiro: emprestado ao Goiás (abril de 2024)

Felipe Jonatan, lateral: transferência livre ao Fortaleza (abril de 2024)

Jhonnathan, zagueiro: emprestado à Chapecoense (abril de 2024)

Ed de Arruda, meia: emprestado ao Betim FC (abril de 2024)

Taílson, atacante: transferência livre ao Politehnica Iasi, da Romênia (julho de 2024)

Cazares, meia: rescisão contratual (julho de 2024)

Quem deve sair do Santos

Rwan Seco: empréstimo ao Ludogorets, da Hungria

Patrick: rescisão contratual

Nonato: empréstimo ao Shimizu S-Pulse, do Japão

Negociações fracassadas

Thiago Carpini, técnico ex-São Paulo, hoje no Vitória (início de 2024)

Santos, goleiro ex-Flamengo, hoje no Fortaleza (início de 2024)