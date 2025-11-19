Contra o Mirassol, Santos busca segunda vitória consecutiva para se afastar da zona do rebaixamento

O Santos tem mais um jogo decisivo na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (19), diante do Mirassol, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

Mais uma vez, time e torcida estarão unidos para empurrar a equipe na tentativa de se afastar de vez da zona do rebaixamento. No clássico contra o Palmeiras, no último sábado (15), diversas iniciativas dos torcedores foram colocadas em prática e renderam elogios dos jogadores como a recepção calorosa ao ônibus no entorno do estádio, as organizadas cantando em uníssono na arquibancada, além de faixas, fogos e muito incentivo ao longo dos 90 minutos.

O ambiente deverá ser semelhante no duelo diante do Leão Caipira, já que todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. Enquanto o time visitante pode confirmar uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, o Peixe busca um respiro ainda maior em relação ao Z4, já que tem apenas um ponto de vantagem para o Vitória.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos



Torcida santista prepara nova recepção ao ônibus do time na chegada da Vila Belmiro no duelo contra o Mirassol. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O técnico Juan Pablo Vojvoda deverá ter apenas um desfalque para o duelo contra o time do interior de São Paulo. O zagueiro Alexis Duarte está a serviço da seleção paraguaia nesta Data Fifa.

Um provável Santos terá Gabriel Brazão no gol e, novamente, Neymar como titular, atuando ao lado de Guilherme e Barreal. A dupla de zaga deve ser a mesma do clássico, com Adonís Frias e Zé Ivaldo. Igor Vinícius será titular pela terceira vez na lateral-direita. Do outro lado, Souza deve exercer a função. No meio-campo, a tendência é que Arão, Zé Rafael e João Schmidt iniciem a partida.

continua após a publicidade

Igor Vinícius:

Em entrevista coletiva realizada na última terça-feira (18), o defensor Igor Vinícius comentou sobre o que espera da festa da torcida santista em mais um jogo decisivo, agora contra um adversário do G-4.

— Sabemos onde estamos e a situação que vivemos. Não dá para se acomodar. Não podemos vir de uma partida boa, em um clássico, e depois deixar cair. O primeiro passo é esse. Sabemos do Mirassol; diferente de outros times que jogam na parte de baixo, eles estão lá em cima e vêm para jogar, jogar leve — ressaltou.

Igor também opinou sobre como a equipe deve se comportar em campo para buscar a 12ª vitória como mandante nesta temporada.

— Teremos que ter intensidade e estar no nosso maior nível de atenção, porque é uma equipe que vem fazendo um grande trabalho. Dentro do nosso estádio, com o nosso torcedor, temos tudo para fazer uma grande partida e conseguir uma sequência de vitórias que será importante — finalizou.

Agenda:

19.11 (quarta-feira) - Santos x Mirassol - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

24.11 (segunda-feira) - Internacional x Santos - 21h (de Brasília) - Beira-Rio - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

28.11 (sexta-feira) - Santos x Sport - 21h30- (de Brasília) - Vila Belmiro - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

03.12 (quarta-feira) - Juventude x Santos - 19h30 (de Brasília) - Alfredo Jaconi - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

07.12 (domingo) - Santos x Cruzeiro - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro