Contra o Mirassol, Santos busca segunda vitória consecutiva para se afastar da zona do rebaixamento
Peixe é o primeiro time de fora da zona do rebaixamento
O Santos tem mais um jogo decisivo na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (19), diante do Mirassol, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.
Mais uma vez, time e torcida estarão unidos para empurrar a equipe na tentativa de se afastar de vez da zona do rebaixamento. No clássico contra o Palmeiras, no último sábado (15), diversas iniciativas dos torcedores foram colocadas em prática e renderam elogios dos jogadores como a recepção calorosa ao ônibus no entorno do estádio, as organizadas cantando em uníssono na arquibancada, além de faixas, fogos e muito incentivo ao longo dos 90 minutos.
O ambiente deverá ser semelhante no duelo diante do Leão Caipira, já que todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. Enquanto o time visitante pode confirmar uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, o Peixe busca um respiro ainda maior em relação ao Z4, já que tem apenas um ponto de vantagem para o Vitória.
O técnico Juan Pablo Vojvoda deverá ter apenas um desfalque para o duelo contra o time do interior de São Paulo. O zagueiro Alexis Duarte está a serviço da seleção paraguaia nesta Data Fifa.
Um provável Santos terá Gabriel Brazão no gol e, novamente, Neymar como titular, atuando ao lado de Guilherme e Barreal. A dupla de zaga deve ser a mesma do clássico, com Adonís Frias e Zé Ivaldo. Igor Vinícius será titular pela terceira vez na lateral-direita. Do outro lado, Souza deve exercer a função. No meio-campo, a tendência é que Arão, Zé Rafael e João Schmidt iniciem a partida.
Igor Vinícius:
Em entrevista coletiva realizada na última terça-feira (18), o defensor Igor Vinícius comentou sobre o que espera da festa da torcida santista em mais um jogo decisivo, agora contra um adversário do G-4.
— Sabemos onde estamos e a situação que vivemos. Não dá para se acomodar. Não podemos vir de uma partida boa, em um clássico, e depois deixar cair. O primeiro passo é esse. Sabemos do Mirassol; diferente de outros times que jogam na parte de baixo, eles estão lá em cima e vêm para jogar, jogar leve — ressaltou.
Igor também opinou sobre como a equipe deve se comportar em campo para buscar a 12ª vitória como mandante nesta temporada.
— Teremos que ter intensidade e estar no nosso maior nível de atenção, porque é uma equipe que vem fazendo um grande trabalho. Dentro do nosso estádio, com o nosso torcedor, temos tudo para fazer uma grande partida e conseguir uma sequência de vitórias que será importante — finalizou.
Agenda:
19.11 (quarta-feira) - Santos x Mirassol - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
24.11 (segunda-feira) - Internacional x Santos - 21h (de Brasília) - Beira-Rio - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
28.11 (sexta-feira) - Santos x Sport - 21h30- (de Brasília) - Vila Belmiro - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
03.12 (quarta-feira) - Juventude x Santos - 19h30 (de Brasília) - Alfredo Jaconi - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
07.12 (domingo) - Santos x Cruzeiro - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
