José Martínez pode ser novidade no Corinthians para duelo contra o Santos

O Corinthians se reapresentou nesta sexta-feira (7) no CT Joaquim Grava depois da derrota por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Fase Preliminar 3 da Libertadores. O Timão iniciou a preparação para o jogo contra o Santos, no domingo (9), que vale vaga na final do Campeonato Paulista. Para o duelo decisivo, o Corinthians deve contar com o retorno de José Martínez.

A manhã começou com uma ativação na academia. No gramado, após o aquecimento, o elenco realizou uma atividade de dinâmica de passes. Os atletas que jogaram mais de 45 minutos em Guayaquil, na última quarta-feira (5), realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais jogadores permaneceram no campo para um exercício de posse de bola com transição e um jogo coletivo em campo reduzido.

O volante José Martínez sofreu uma pancada no joelho direito na partida contra o Mirassol no último domingo (2). Ele sentiu um desconforto na articulação e ficou fora da partida no Equador, mas está realizando um tratamento especial para ficar à disposição para o clássico alvinegro.

O volante Raniele também está próximo de retornar. Ele sofreu uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa direita no jogo contra a Universidad Central, na Venezuela, no dia 19 de fevereiro, pela Fase Preliminar 2 da Libertadores. Ele participou de exercícios no campo.

Por outro lado, Igor Coronado é uma ausência confirmada. O meia sofreu durante um treino uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita.

O Timão encerra a preparação para o clássico na tarde deste sábado (8), no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians enfrenta o Santos neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela semifinal única do Campeonato Paulista.

Depois, entra em campo novamente na próxima quarta-feira (12) contra o Barcelona-EQU, em casa, às 21h30 (de Brasília). Para avançar e disputar a fase de grupos da competição, precisa vencer por quatro gols de vantagem no tempo normal ou por uma diferença de três gols para levar o jogo para os pênaltis.