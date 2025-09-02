O meia Benicio, apelidado de ‘Beni’, vive grande fase no Santos Sub-17. Com quatro gols e uma assistência na competição, o jovem de 16 anos tem se destacado, mostrando habilidade tanto na criação de jogadas quanto na finalização.

Ao todo, o Menino da Vila soma 15 tentos e sete assistências em 34 jogos na temporada, superando sua marca de 2024. Sua presença pode ser fundamental para o Peixe nas próximas rodadas, contribuindo decisivamente na busca por classificação à próxima fase.

— Sempre busco evoluir no dia a dia nos treinos, procurando aperfeiçoar o que tenho de melhor. O professor sempre me cobra para estar pisando na área, porque sempre vai sobrar alguma bola ali, mas também já tenho em minha consciência que tenho que estar perto do gol ou finalizando de fora da área, porque sei que vai causar perigo para a equipe adversária e consequentemente ajudando a minha equipe, seja com gols ou assistências — comenta.

— Acredito que estou fazendo um bom ano, estou aproveitando bem as oportunidades que estou tendo, até o final do ano pretendo melhorar ainda mais meus números individuais e também conquistar títulos com a camisa do Peixão — segue.

Disputa acirrada pelas vagas na segunda fase

Restando três rodadas para o término dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro Sub-17, sete das oito vagas para a segunda fase ainda estão em disputa. Apenas o Palmeiras, com 37 pontos, já está garantido na próxima fase.

Atualmente 7º colocado, com 28 pontos, o Santos faz parte do grupo de equipes que brigam por uma das vagas nas quartas de final. Na última rodada, o Peixe venceu o Botafogo por 5 a 3, chegando a três jogos consecutivos sem derrota.

— Tem muitas equipes com a mesma quantidade de pontos, a disputa pela classificação vai ser até a última rodada, estamos focados no nosso objetivo, entrando em cada jogo como uma decisão para conseguirmos nos classificar à próxima fase — disse Benicio.

Nas últimas rodadas, o Santos enfrentará Red Bull Bragantino, Cruzeiro e Grêmio. Para o meia, cada confronto será decisivo.

— São três jogos difíceis, sabemos da qualidade das equipes adversárias e não podemos ter margem para erros em jogos como esses, podemos dizer que serão três finais para nós — afirmou.