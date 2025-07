Neymar x Inter: relembre a atuação de gala pelo Santos na Libertadores de 2012

No retorno ao futebol brasileiro após 12 anos, Neymar reencontra velhos rivais. Nesta quarta-feira (23), o camisa 10 do Santos enfrentará o Internacional pela primeira vez em sua segunda passagem pelo clube.

Capitão da equipe, Neymar já encarou o Colorado em sete oportunidades ao longo da carreira — seis delas como titular. O retrospecto é equilibrado: foram duas vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Contra os gaúchos, o atacante também soma cinco gols marcados, incluindo um hat-trick inesquecível.

Neymar Jr. e Ganso, em 2012, abraçando Dorival Jr., então técnico do Internacional. (Foto: Ivan Storti / Divulgação Santos FC)

Libertadores de 2012:

O Santos iniciou a edição da Libertadores de 2012 como o atual campeão do torneio. Neymar vivia sua última temporada completa com a camisa do Peixe antes de se transferir para o Barcelona, da Espanha.

Naquela época, ostentava o status de autor do gol mais bonito do mundo, após conquistar o Prêmio Puskás da Fifa graças a uma atuação marcante na derrota por 5 a 4 para o Flamengo, pelo Brasileirão.

No dia 7 de março daquele ano, Neymar, que ainda usava a camisa 11, completava três anos como jogador profissional do Alvinegro Praiano.

Em noite inspirada, ele marcou os três gols do Santos na vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, em partida válida pela fase de grupos da competição. Leandro Damião descontou para o time gaúcho.

O primeiro gol saiu aos 17 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti sofrido por Borges. Com frieza, Neymar deslocou o goleiro e bateu rasteiro no canto direito.

No segundo, o craque arrancou em velocidade, deixou os marcadores para trás com dribles curtos dentro da área e finalizou com categoria por cobertura, ampliando o placar.

Fechando a noite mágica na Vila Belmiro, Neymar anotou seu terceiro gol com uma cavadinha, após nova jogada individual que desmontou a defesa Colorada. Uma atuação de gala, que ficou marcada na memória do torcedor santista.

Ficha técnica do jogo:

*As informações são do site Acervo Santista

Data: 07/03/2012, quarta-feira, 19h45.

Competição: Copa Libertadores – Grupo 1 – 2ª rodada

Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos, SP.

Público: 12.857 pagantes

Renda: R$ 389.460,00

Árbitro: Evandro Rogério Roman (PR)

Auxiliares: Dibert Pedrosa e Rodrigo Pereira Joia (ambos do RJ)

Cartões amarelos: Neymar, Juan e Elano (S); Kleber, Elton, Índio, D’Alessandro, Bolatti, Oscar, Dagoberto e Tinga (I).

Gols: Neymar (18-1, de pênalti); Neymar (08-2), Leandro Damião (18-2) e Neymar (19-2).

SANTOS

Rafael; Fucile (Bruno Rodrigo), Edu Dracena, Durval e Juan; Henrique, Arouca, Ibson (Elano) e Paulo Henrique Ganso; Neymar e Borges (Alan Kardec).

Técnico: Muricy Ramalho

INTERNACIONAL

Muriel; Nei, Rodrigo Moledo, Índio e Kleber; Guiñazu, Elton (Dátolo), Bolatti (Tinga), D’Alessandro (Dagoberto) e Oscar; Leandro Damião.

Técnico: Dorival Júnior

Retrospecto Santos na Vila Belmiro em 2025:

13 jogos

7V | 3E | 3D

61.5% aproveitamento

22 gols marcados

12 gols sofridos

4 jogos sem sofrer gols

Retrospecto Santos x Internacional:

81 jogos

27 vitórias do Santos

25 empates

29 vitórias do Internacional

96 gols do Santos

103 gols do Internacional

Números de Neymar:

Hat-tricks (3 gols) de Neymar na carreira por clube/Seleção:

Santos - 6

Barcelona - 3

PSG - 3

Brasil - 3

Total - 15

Pokers (4 gols) de Neymar na carreira por clube/Seleção:

Santos - 2

Barcelona - 1

PSG - 1

Brasil - 1

Total - 5

Re-pokers (5 gols) de Neymar na carreira por clube/Seleção:

Santos - 1

Jogos com 3 gols ou mais totais na carreira: 21