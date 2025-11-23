Sem Neymar, Santos finaliza preparação para decisão contra o Internacional
Peixe vem de um empate por 1 a 1 contra o Mirassol, na Vila Belmiro
O Santos finaliza na tarde deste domingo (23), em Porto Alegre, a preparação para o duelo contra o Internacional.
Neymar sentiu um incômodo no joelho esquerdo durante o empate por 1 a 1 com o Mirassol, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (19), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ele acabou substituído e, por isso, será poupado do confronto direto na briga contra a zona de rebaixamento. Em caso de vitória, o Peixe iguala a pontuação da equipe comandada por Ramón Díaz.
A diretoria santista entende que colocá-lo em campo agora seria arriscado, o que poderia comprometer sua participação nas partidas restantes da temporada.
O Alvinegro Praiano deve ir a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser (Guilherme), Barreal e Lautaro Díaz.
O zagueiro Zé Ivaldo está suspenso e, ao lado de Neymar, é uma das baixas para o jogo. Por outro lado, Vojvoda ganha Alexis Duarte como opção, já que o defensor retornou à Baixada Santista após servir à Seleção do Paraguai nesta Data Fifa.
O que vem pela frente:
O Santos preservou Neymar de olho no duelo da próxima sexta-feira (28), contra o Sport, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos seguem à venda no site do Sócio Rei.
O Peixe não vence o Internacional no Beira-Rio desde 2008. O Colorado anunciou que os ingressos estão esgotados, e mais de 35 mil torcedores são esperados no Gigante.
O Alvinegro Praiano é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 37 pontos. O Inter ocupa a 15ª posição, com 40 pontos.
