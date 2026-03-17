Lucas Veríssimo celebra retorno ao Santos e projeta estreia diante do Internacional
Jogador foi relacionado para o clássico contra o Corinthians, mas não entrou em campo
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O Santos apresentou oficialmente o zagueiro Lucas Veríssimo na tarde desta terça-feira (17), na Vila Belmiro. O jogador foi relacionado para o clássico do último domingo (15), diante do Corinthians, mas não entrou em campo.
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O defensor foi anunciado no dia 3 de março e teve dificuldades para chegar ao Brasil, já que estava atuando no Catar. Por causa de conflitos bélicos envolvendo Irã, Estados Unidos, Israel e países do Oriente Médio, Veríssimo e sua família chegaram ao Brasil apenas na última quinta-feira (12), em razão da baixa oferta de voos.
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Com a suspensão de Lucas Peres para o próximo jogo, Veríssimo pode ganhar uma vaga no time que enfrenta o Internacional na próxima quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Segunda passagem de Lucas Veríssimo no Santos:
Lucas Veríssimo afirmou que recebeu propostas de outros clubes antes de retornar ao clube do coração após cinco anos. O jogador explicou que tinha o desejo de ficar mais próximo da família e que as negociações começaram antes do início do conflito bélico no Oriente Médio.
— Realmente, houve algumas conversas com outros clubes interessados, e isso é bom para os atletas. Mas o Santos é a minha casa. Meus filhos nasceram aqui, eu cresci aqui e temos uma história que eu quero dar continuidade. Um clube grande como este precisa brigar por títulos. Essa é a minha intenção. Vou me doar ao máximo, quero lutar pelo time. Eu vinha jogando, estava com ritmo de jogo. Tive uma conversa com o professor, mas houve a guerra. Estava trabalhando com algumas limitações, mas, se depender da minha vontade, quero muito. Deixo para eles avaliarem se estou 100% para ajudar ou não — disse o camisa 4 do Peixe.
Ele também detalhou como manteve contato próximo com a comissão técnica durante o período em que não conseguiu retornar ao Brasil. Apesar da vontade de estrear diante do Internacional, preferiu deixar a decisão nas mãos do técnico Juan Pablo Vojvoda sobre o melhor momento para entrar em campo.
— Durante esse período, estive em contato com o preparador físico assim que finalizamos os trâmites. Ele acompanhava meus treinos individuais no Catar, sabe das minhas condições e como estou. Tenho que deixar para o professor decidir. Vim para ajudar o Santos. Passamos dias difíceis, uma situação nova e inusitada que não desejo a ninguém. Foram dias de apreensão, sem saber quando poderíamos voltar para casa. Iniciamos as conversas dois dias depois de a guerra estourar, e isso foi mais um fator para querermos vir 100%. Já estamos nos sentindo acolhidos e seguros. Aqui é a nossa casa. Agora é dar sequência ao trabalho - afirmou.
Veríssimo não saiu do banco de reservas no clássico contra o Corinthians, mas afirmou que matou a saudade da atmosfera do "Alçapão" da Vila Belmiro.
— Senti a energia da Vila como foi no último jogo, é muito bom. É especial estar de volta ao lugar onde cresci como homem. Estar ao lado de jogadores desse nível também é muito importante. Não vejo a hora de poder estar em campo. Só quero ajudar, essa é a verdade - concluiu.
O zagueiro foi o sexto reforço anunciado nesta temporada. Anteriormente, a diretoria já havia contratado Gabriel Barbosa, Gabriel Menino, Rony, Moisés e Christian Oliva. Veríssimo assinou contrato definitivo com o Santos por três temporadas. Ele pertencia ao Al-Duhail, do Catar, mas atuava pelo Al-Wakrah, também do país.
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