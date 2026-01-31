Brasileirão: Santos inicia venda de ingressos para duelo contra o São Paulo na Vila Belmiro
Peixe encara o São Paulo novamente na quarta-feira que vem (4), na Vila Belmiro
O Santos iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o São Paulo, na próxima quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Para efetuar a compra e acessar o estádio, é necessário realizar o cadastro facial no site do Sócio Rei. Clique aqui para comprar o seu ingresso.
Para os Sócios, os valores variam de R$30,00 até R$100,00 e para o público em geral custa de R$120,00 a R$266,67. O Boteco Santista também está à venda no valor de R$300,00 (sócio). Clique aqui para comprar.
Confira o cronograma:
Data de Início das vendas (web)
Sábado (31/01) – 14h – Apenas Sócios
Sábado (31/01) – 18h – Público geral (Santos Mais Popular)
Prioridade 1: Rating (cinco estrelas) – 14h – 31/01
Prioridade 2: Rating (quatro estrelas) – 15h – 31/01
Prioridade 3: Rating (três estrelas) – 16h – 31/01
Prioridade 4: Rating (duas estrelas) – 17h – 31/01
Prioridade 5: Público geral (Santos Mais Popular) – 18h – 31/01
Agenda de Jogos do Santos:
PAULISTA - 6ª rodada - 31.01 (sábado) - São Paulo x Santos - 20h30 (de Brasília) - Morumbis
BRASILEIRO - 2ª rodada - 04.02 (quarta) - Santos x São Paulo - 20h (de Brasília) - Vila Belmiro
PAULISTA - 7ª rodada - 08.02 (domingo) - Noroeste x Santos - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho
BRASILEIRO - 3ª rodada -12.02 (quinta) - Athletico-PR x Santos - 19h (de Brasília) - Arena da Baixada
PAULISTA - 8ª rodada - 15.02 (domingo) - Santos x Velo Clube - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
BRASILEIRO - 4ª rodada - 26.02 (quinta) - Santos x Vasco - 19h (de Brasília) - Vila Belmiro
BRASILEIRO - 5ª rodada - 10.03 (terça) - Mirassol x Santos - 21h30 (de Brasília) - Maião
BRASILEIRO - 6ª rodada - 15.03 (domingo) - Santos x Corinthians - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro
