Com novidades, Santos está escalado para enfrentar o Palmeiras

O Santos está escalado para enfrentar o Palmeiras neste sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A dupla de zaga será formada por Zé Ivaldo e Adonis Frías. O zagueiro Luan Peres não foi relacionado, já que passou a semana inteira treinando sem bola por causa do protocolo de concussão após o choque com Arrascaeta no duelo contra o Flamengo. Alexis Duarte está servindo à seleção paraguaia nesta Data Fifa. João Basso fica como opção no banco de reservas.

JP Chermont não foi relacionado porque vai reforçar o time Sub-20 do Santos, que disputará neste domingo (16) a final do Campeonato Paulista da categoria contra o São Paulo. O duelo está marcado para as 15h (de Brasília), no estádio Francisco Nogueira, em Mogi das Cruzes. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1, na Vila Belmiro.

Neymar será titular no time do técnico Juan Pablo Vojvoda pelo segundo jogo consecutivo. O comandante argentino busca a terceira vitória em seu 13º jogo à frente do Peixe.

No ataque, ao lado de Neymar, Guilherme e Barreal completam o trio ofensivo. O camisa 10 vai disputar apenas o segundo clássico com a camisa do Santos nesta temporada.

O craque sofreu três lesões na coxa desde o retorno à Baixada Santista, no dia 31 de janeiro, e, até aqui, atuou em apenas um jogo contra rivais diretos: diante do Corinthians, na primeira fase do Campeonato Paulista.

Santos divulga a escalação para duelo contra o Palmeiras (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Ficha Técnica:

SANTOS X PALMEIRAS - 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado (15), às 21h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️ Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e João Schmidt; Barreal, Neymar e Guilherme.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Bruno Rodrigues.