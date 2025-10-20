Com novidades, Santos está escalado para encarar o Vitória
Os dois times estão separados por apenas três pontos na tabela
O Santos recebe o Vitória nesta segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Santos ocupa a 16ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos conquistados. Em 27 jogos, o time soma oito vitórias, sete empates e doze derrotas.
Igor Vinícius será titular pela segunda vez consecutiva na lateral-direita. Outra novidade é a entrada de Willian Arão no meio-campo, que fará sua primeira partida como titular pelo Santos. Até o momento, o volante havia somado apenas alguns minutos nos acréscimos do segundo tempo em duas partidas.
O ex-jogador do Flamengo foi anunciado em julho deste ano e tem contrato com o clube até o fim de 2026. Após estrear justamente contra o Mengão, Arão sofreu um problema na panturrilha direita. Apesar de considerado leve, o incômodo o afastou dos gramados por quatro meses.
Neymar segue fora da equipe enquanto se recupera de uma lesão na coxa direita. A expectativa é de que o atacante retorne apenas no início do próximo mês.
Tomás Rincón, que sentiu um incômodo na panturrilha esquerda durante um treino há dez dias, continua em tratamento com a fisioterapia do clube. Já João Schmidt é desfalque por suspensão.
Escalações:
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu e Lucas Halter; Zé Marcos e Ramon; Baralhas e Ronald; Aitor, Matheuzinho e Renzo López.
Ficha Técnica:
SANTOS x VITÓRIA
29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: segunda-feira, 20 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos;
🗣️ Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Gizeli Casaril (SC);
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
