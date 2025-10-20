menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Com novidades, Santos está escalado para encarar o Vitória

Os dois times estão separados por apenas três pontos na tabela

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Dia 20/10/2025
20:34
Santos vendeu mais de 10 mil ingressos para o duelo contra o Vitória, na Vila Belmiro. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)
imagem cameraSantos vendeu mais de 10 mil ingressos para o duelo contra o Vitória, na Vila Belmiro. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Santos recebe o Vitória nesta segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O Santos ocupa a 16ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos conquistados. Em 27 jogos, o time soma oito vitórias, sete empates e doze derrotas.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Igor Vinícius será titular pela segunda vez consecutiva na lateral-direita. Outra novidade é a entrada de Willian Arão no meio-campo, que fará sua primeira partida como titular pelo Santos. Até o momento, o volante havia somado apenas alguns minutos nos acréscimos do segundo tempo em duas partidas.

continua após a publicidade

O ex-jogador do Flamengo foi anunciado em julho deste ano e tem contrato com o clube até o fim de 2026. Após estrear justamente contra o Mengão, Arão sofreu um problema na panturrilha direita. Apesar de considerado leve, o incômodo o afastou dos gramados por quatro meses.

Willlian Arão será titular pela primeira vez com a camisa do Santos. (Foto: Jota Erre/AGIF)
Willlian Arão será titular pela primeira vez com a camisa do Santos. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Neymar segue fora da equipe enquanto se recupera de uma lesão na coxa direita. A expectativa é de que o atacante retorne apenas no início do próximo mês.

continua após a publicidade

Tomás Rincón, que sentiu um incômodo na panturrilha esquerda durante um treino há dez dias, continua em tratamento com a fisioterapia do clube. Já João Schmidt é desfalque por suspensão.

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu e Lucas Halter; Zé Marcos e Ramon; Baralhas e Ronald; Aitor, Matheuzinho e Renzo López.

➡️ Igor Vinícius projeta sequência do Santos no Brasileirão: ‘Encarar cada duelo como final’

Ficha Técnica:

SANTOS x VITÓRIA
29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: segunda-feira, 20 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos;
🗣️ Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Gizeli Casaril (SC);
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias