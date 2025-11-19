Inteligência artificial aponta resultado de Santos x Mirassol em jogo emocionante

Santos e Mirassol vão se enfrentar, na noite desta quarta-feira (19), em jogo válido pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. Sabendo da importância do duelo, o Lance! consultou a previsão de uma inteligência artificial para o confronto.

De acordo com a previsão do ChatGPT, o torcedor do Santos terá motivos para comemorar após o duelo contra o Mirassol. A IA apontou que o Peixe se manterá fora da zona de rebaixamento depois de vencer o Leão.

Segundo a inteligência artificial, o Santos abre o placar com gol de Neymar. O Mirassol empata com Reinaldo, mas Álvaro Barreal desempata para o time da Vila Belmiro. O duelo terá fortes emoções até o final.

Se o resultado se concretizar, o Santos chegaria a 39 pontos, e o Mirassol estacionaria nos 59. Dependendo do resultado do Internacional, o Peixe poderia subir para a 15° posição. O Leão, mesmo com a derrota, não poderia ser alcançado por nenhum clube e permaneceria em 5°.

Santos vai enfrentar o Mirassol em casa (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos nunca perdeu para o Mirassol na Vila Belmiro

O Santos nunca perdeu para o Mirassol atuando na Vila Belmiro. Nesta quarta-feira (19), a equipe da Baixada Santista recebe o Leão Caipira às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição, com 36 pontos. Em 33 partidas, soma 9 vitórias, 9 empates e 15 derrotas. Já o time do interior de São Paulo é o quarto colocado e acumula, em 33 jogos, 16 vitórias, 11 empates e 6 derrotas.

Os ingressos para o duelo entre Santos e Mirassol estão esgotados. O Alvinegro Praiano deixou a zona do rebaixamento na última rodada ao vencer o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Rollheiser, quebrando um jejum de cinco partidas sem vitória.

O Leão fez sua estreia na elite do Campeonato Brasileiro nesta temporada e busca uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. O clube enfrentou o Peixe na Série B no ano passado. Nesta temporada, as equipes se encontraram na primeira rodada do estadual. Em momentos diferentes, Santos e Mirassol se enfrentarão novamente.

Na ocasião, o Alvinegro Praiano era comandado por Pedro Caixinha e ainda contava com jogadores que deixaram o elenco ao longo do ano, como Soteldo, Léo Godoy, Diego Pituca, Luca Meirelles e Lucas Braga. Neymar ainda não havia sido anunciado pelo clube, que fazia sua primeira partida após conquistar o acesso para a Série A. O craque vai entrar em campo para Santos x Mirassol.