Com Neymar na torcida, Santos perde do Bragantino e segue na zona do rebaixamento

O Santos perde para o Red Bull Bragantino por 2 a 1 com gols de Eduardo Sasha e Laquintana, ambos com passagens pelo time da Baixada Santista. O Alvinegro descontou com Deivid Washington. A partida encerrou a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Peixe segue na zona do rebaixamento da competição. Até aqui, acumula apenas uma vitória em seis jogos.

Já o time do interior de São Paulo, está em segundo lugar na tabela com quatro vitórias em seis jogos. Os gols do Massa Bruta foram marcados no segundo tempo.

O Alvinegro apostou em uma escalação diferente, com Diego Pituca e Gabriel Veron no time titular.

O atcante Neymar acompanhou o jogo de um dos camarotes térreos ao lado do pai e de amigos.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar acompanha o jogo entre Santos e Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. O craque estave no camarote térreo com o pai e os amigos. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Como foi o jogo:

O primeiro tempo começou movimentado e o Red Bull Bragantino ameaçou finalizar com Lucas Babosa procurando Jhon Jhon dentro da área. Na sequência, Zé Ivaldo interrompou a tentativa de ataque de Jhon Jhon.

continua após a publicidade

O Santos respondeu perto dos 10 minutos de jogo com Guilherme arrancando pelo lado direito procurando Rolhheiser. O argentino errou o passe para dentro da grande área.

O Massa Bruta inssitiu nas jogadas com John John, que também procurou Hurtado e Sasha na grande área. O Santos teve uma falta perigosa aos 16 minutos após Tiquinho ter sido derrubado. Rollheiser cobrou e a bola foi desviada. Na sequência, Zé Ivaldo cabeceia para fora após cobrança de escanteio do argentino.

continua após a publicidade

O Peixe ainda pressionou em muitas jogadas com Tiquinho e Guilherme, que tentou arriscar de fora da área mas a bola bateu na marcação. A melhor chance foi aos 26 minutos com Veron finalizando pelo lado direito perto da linha de fundo, mas Cleiton fez a defesa.

O time do interior de São Paulo cresceu com Eduardo Sasha aos 32 minutos, mas ele parou em boa defesa de Gabriel Brazão. O goleiro fez uma sequência de boas defesas e evitou pelo menos três gols do adversário. O arqueiro mostrou insatisfação com os companheiros da defesa.

No segundo tempo, o jogo seguiu aberto com boas chances para os dois lados. Jhon Jhon lançou a bola para Lucas Baborsa, que estava nas costas dos defensores adversários. Mas, ele errou a finalização e a bola passou perto da trave. Vinicinho também tentou driblar a marcação santista e foi travado na sequência.

Aos 13, João Schmidt finalizou de cabeça com perigo no gol de Cleiron. A bola passou raspando na segunda trave.

O Red Bull Bragantino abriu o placar aos 17 minutos do segundo tempo com Eduardo Sasha. O ex-jogador do Peixe contou com uma falha de marcação de Luizão e fez um golaço. O camisa 8 chutou da entrada da área no ângulo esquerdo de Gabriel Brazão.

O time de Fernando Seabra aumentou a vantagem novamente com um ex-jogador. Aos 37, Laquintana roubou a bola na intermediária e avançou em velocidade para armar o chute.

A finalização de pé direito saiu forte e furou as redes de Gabriel Brazão, que chegou a tocar na bola.

O Menino da Vila Gol de Deivid Washington descontou para o Santos no apagar das luzes.

Após o jogo, o elenco se reuniu no meio do gramado para conversar e a principal torcida organizada do clube protestou contra a situação do clube.

Confira as informações do jogo entre Santos x RB Bragantino:

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 2 RED BULL BRAGANTINO

6ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE A

📆 Data e horário: domingo, 27 de abril, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro (Santos)

🥅 Gols: Sasha (17'/2ºT) e Laquintana (37'/2ºT) (Bragantino); Deivid Washinston (49'/2ºT)

🧑‍🤝‍🧑Público: 7.679

🚨Renda: R$ 348.835,00

ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

🟨Cartões amarelos: Hurtado, Guzmán, Sasha e Vinicinho (Bragantino); Diego Pituca (Santos)

⚽ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico interino: César Sampaio)

Gabriel Brazão; Luisão (Aderlan), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Hyan) e Rollheiser (Lucca Meirelles); Gabriel Veron (Deivid Washington), Guilherme (Matheus Xavier) e Tiquinho Soares

⚽ESCALAÇÃO RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado (Laquintana), Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon, Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha (Isidro Pitta).